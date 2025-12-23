公院新收費︱元旦起病理學檢驗服務三級制收費 醫管局料少於一成病人需繳費（附各項目詳情）

公營醫療收費改革明年元旦實施，其中病理學檢驗服務將分級收費，基礎項目免費，進階項目每項收50元，高端項目每項收200元（詳細項目收費見文末附表）。醫管局估計，少於一成病人需要繳費，又強調新收費適用專科診所及家庭醫學診所，病人住院或急症室接受的病理學檢驗服務毋需收費。已預約明年抽血的病人，明年元旦起可透過HA Go流動應用程式收取費用通知，非HA Go會員則會收到郵寄紙本賬單。

分級收費模式下，基礎項目是最常見的血液病理學檢驗，進階項目為較複雜的血液檢驗，高端項目則包括複雜的基因血液檢驗（詳見表）。慢性疾病如「三高 」常做的血糖測試、血脂測試，都屬免費項目。

逾九成檢驗屬免費基礎項目

醫管局質素及安全總監黃立己表示，每年約三、四成門診病人使用病理學檢驗服務，服務量數百萬人次，當中逾九成檢驗屬新收費下免費的基礎項目，剩下大部分檢驗屬進階項目，高端項目佔少於1%，他相信病人可負擔新收費，有經濟困難者亦可申請醫療費用減免，「病理學檢查費用也適用於我們每年1萬元醫療收費上限，可有效控制病人醫療開支」。

被問到如何處理病人抗拒檢驗，醫管局病理科統籌委員會主席梁毓恩強調，抽血檢查在覆診前進行，可讓醫生了解病人最新情況及指標，作出正確的臨床決定。他亦說，如病人對進階項目或高端項目有疑問，醫生會解釋檢驗理由及目的，「在臨床角度和醫生專業判斷上，每個測試、每個化驗，都有它的目的和意義，會向病人解釋清楚，希望病人配合，令測試得出的結果可以幫助醫生，亦可以幫助病人跟進病情」。

提醒抽血前盡快完成繳付費用

醫管局指，病人可於抽血前，透過HA Go流動應用程式、一站式電子服務站、醫院或診所繳費處、會計部完成繳費，如透過便利店或網上銀行繳費，須預留最少三個工作天及足夠郵遞時間，以便處理款項過戶。若醫生因應病人臨床情況取消原定的檢驗服務，病人已繳付的費用會獲退款。

醫管局提醒，病人應提旱預約抽血日期及時間，在前往抽血前盡快完成繳付所需費用。

附表：病理學檢驗服務新收費（適用於專科診所及家庭醫學診所）

1. 基礎項目免費

例：

- 腎功能測試、全血計數（血常規）、肝功能測試、骨骼檢查、糖化血紅素、血脂檢查、葡萄糖、尿酸、甲狀腺功能測試、凝血功能檢查、甲型胎兒蛋白、癌胚抗原、C-反應蛋白、紅血球沉降率、乙型肝炎表面抗原、心臟酵素、丙種谷氨轉移肽酶、鐵質分析、前列腺特異抗原、維生素B12/ 葉酸、血型鑑定與交叉配血

- 法定需呈報的傳染病血液檢驗：日本腦炎、基孔肯雅熱等

- 所有非血液病理學檢驗：尿液、痰液、唾液、腦脊髓液等

2. 進階項目每項收50元

免疫學檢驗：抗核因子；蛋白質體分析：血清蛋白電泳；內分泌測試：催乳素

3. 高端項目每項收200元

例：次世代基因測序（白血病）

收費例子1（毋需付費）

李女士患高血壓、糖尿病、冠心病，須定期到內科專科門診覆診，覆診前需須抽血進行常規血液檢驗，包括肝腎功能、血糖、全血計數（血常規）。由於常規血液檢驗屬「基礎項目」，故毋須付費。

收費例子2（需付費）

何先生近期不明原因的疲勞、持續性骨頭痠痛（尤其是背部、肋骨）、反覆感染、口渴、多尿，經急症室入院作進一步檢查。他住院期間進行骨髓穿刺檢查，發現患有骨髓瘤，治療後須抽血檢驗血清蛋白電泳來評估治療成效。他住院/急症室期間接受的病理學檢驗服務，毋須付費。

他其後出院，獲安排到腫瘤科專科門診覆診跟進，須抽血檢驗血清蛋白電泳，以便下次覆診時，醫生可監察副蛋白量，血清蛋白電泳屬「進階項目」，他須付費50元。

來源：醫管局

記者、攝影：蕭博禧

