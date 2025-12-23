司法機構電子預約服務 下周二起擴至區域法院登記處財物扣押令申請
更新時間：13:20 2025-12-23 HKT
發佈時間：13:20 2025-12-23 HKT
司法機構宣布，電子預約服務將由下星期二（30日）起擴展至區域法院登記處財物扣押令申請。
申請人可透過網上預約前往區域法院登記處，以提交新的財物扣押令申請。「智方便」註冊用戶，可利用「智方便」的自動填寫表格功能提供相關個人資料以進行網上預約。
電子預約服務將適用於不同法院登記處和辦公室，包括高等法院登記處加簽服務組、遺產承辦處、高等法院登記處、高等法院書記主任辦事處的上訴登記處、家事法庭登記處、綜合調解辦事處、勞資審裁處登記處和土地審裁處登記處等多種服務，有助減省法庭使用者的時間及成本。
