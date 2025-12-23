中九龍繞道︱首日多人「硬cut」雙白線 運輸署：就算行錯路都應守規 警方會按規執法

中九龍繞道油麻地段於周日（21日）正式通車，昨日是首個工作天，惟初期出現不少駕駛者在啟德出口附近，疑遭「觀塘商貿區」路牌誤導，發現原來是前往「觀塘繞道」後，急急腳於往啟德及觀塘繞道車線中間的「風琴位」切雙白線。更有的士被拍到於高速公路作出「U-turn」逆線的危險行為，引起公眾關注。

運輸署署理副署長梁世豪今早（23日）在電台節目表示，警方會對違規駕駛行為按規則執法，並強烈呼籲駕駛者，即使行錯路亦絕不應作出危險舉動，應繼續前行尋找下一個合適路口，以保障自身及其他道路使用者的安全。

中九龍繞道︱首日有多宗違規 交警方調查

繞道開通首日，有傳媒發現，有車輛在接近啟德出口的四線行車道上，突然橫越雙白線，甚至部分是橫越兩條線，險象環生。更有甚者，竟有的士在高速路段上直接掉頭（U-turn）逆行。

梁世豪形容在高速公路上掉頭的行為「都幾特別」，並強調：「我相信無論係新路啦，定係喺香港其他地方，喺高速公路上面你做一個U-turn，其實大家都一定知道係唔合適㗎啦。」他指出，這類行為除了危及自身安全，亦會嚴重影響其他道路使用者。

梁世豪：行錯路應繼續前行 絕不應「硬cut」

對於駕駛者因不熟路而作出危險行為，梁世豪坦言理解背後成因但絕不認同。他舉例，即使在熟悉的道路，駕駛者也可能因一時分心而錯過路口，「可能你睇睇隔離、太太同你講兩句嘢，『哎呀，過咗啦』。」然而，正確的處理方式應是繼續前行。

他指出：「正常揸車，其實就會繼續揸落去，係唔會做一個我哋叫『硬cut』線嘅行為，因為嗰個係一個駕駛安全嘅問題。」他重申，無論任何情況，駕駛者都不應以不熟路為由，作出橫越雙白線等違規行為。

為應對初期混亂，運輸署已吸納坊間意見，在部分路段加強指示。他以較多駕駛者感困惑的啟德出口「四線行車道」為例，署方已額外增加路面標記，清晰指示各行車線的目的地。

他承認，部分標記是在通車後收集到駕駛者反應後才決定增加，「我哋見到坊間嘅反應，大家嘅意見，我哋覺得都仲可以加嘅。」不過，他亦解釋道路設計的考量，指出：「有時標記太多，或者一啲指示太多呢，其實個資訊量太大，都會影響消化。」因此署方需要在提供清晰指示與避免資訊混亂之間取得平衡。

重申設計符合標準 500米距離足夠駕駛者選擇

對於外界質疑道路設計，梁世豪強調，中九龍繞道的設計完全符合香港嚴謹的安全標準，並經過多重審核。在正式啟用前，除了顧問公司及署方團隊的設計工作，亦已聘請獨立的第三方專家進行安全審核，並邀請巴士公司等業界人士進行實地試行。

他特別指出，在需要作出行車線選擇的分叉路口前，駕駛者其實有長達500米的距離去留意路牌並作出選擇。「差唔多都講緊有500米嘅距離。」梁世豪說。「其實作為一個駕駛人士，如果係一路留意住啲路牌，其實都應該有充裕嘅時間……呢啲係完全符合晒我哋所有嘅路面設計嘅要求。」

最後，梁世豪再次呼籲駕駛者，善用運輸署提供的資訊科技，只需在網上搜尋「中九龍繞道」，即可找到官方網頁，內有影片詳細教導如何使用新路，片長只是數分鐘。他提醒：「千祈唔好為咗想返返去原由（本路線），強行做一啲影響交通安全嘅安排。」