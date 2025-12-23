每日雜誌｜拆牆拆門為美觀 阻燃物料供應少成本高 家居裝修埋火患 專家籲全民防火學自救

宏福苑大火釀成嚴重傷亡，有建築業代表及消防顧問指，有必要提升市民的防火意識，呼籲市民應重新審視家居安全、日常習慣，並選用防火裝修物料，切勿為追求美觀或空間感而犧牲安全，如拆除廚房門或牆，改建為開放式廚房，忽略原本具抗火功能的間隔設計；窗簾、地毯及裝飾物料若不具阻燃功能，一旦起火會迅速助燃，縮短逃生時間。多位專家建議應以大火事件為鑑，提升全民的防火意識，市民亦宜主動學習使用消防裝置及參與火警演習等，增強自救能力，防範悲劇重演。

工程業人士指，新落成樓宇有防火間隔設計，業主裝修時不宜隨意改動原有設計。

有專家指出，市民對消防安全的認知同樣重要。香港工程師學會建造分部前任主席謝偉正指，新落成樓宇在「交樓」階段已具備基本防火設計，包括防火門、煙霧感應器、消防喉轆、花灑頭及防火層等設施，但市民或業主日後進行裝修時，不應隨意改動原有結構及間隔，應先徵詢專業人員意見。

他舉例，其中一個常見例子是市民為增加空間感，將密封式廚房改裝為開放式設計，「廚房門本身就是一道防火門，能阻隔火燄進入客廳，為住戶爭取寶貴逃生時間。」他提醒，工程顧問有責任向業主清晰解釋相關風險，不應讓業主在不了解情況下貿然作出更改。

建築業人士指，廚房門有一定阻燃功能。

阻燃物料成本高供應較少

謝偉正也建議，市民選用符合防火標準的裝修及家具物料，例如具防火或抗火功能的窗簾，兼顧美觀同時提升安全性。

不過，有業界人士指出，現時本港市場對具阻燃功能的裝修物料供應有限。裝修學院校長鄧世民表示，防火裝修牽涉兩大因素——價格與專業性，惟因防火裝修物料並非主流沿用，較少供應，「市面資訊不透明，流傳阻燃物料的價格差距頗大，有說相差一倍，也有些說差數倍，視乎標準規格及產地。」

鄧世民不諱言，與家居裝修相比，商廈與學校的裝修工程在防火安排上相較完善，涉及的裝修公司普遍重視安全，會在施工前列明物料標準與規格，行內也有個別公司在防火裝修上具專業性；然而，一般家居裝修上，市民多偏重設計風格，個別業主或有阻燃或防火要求，但因對防火物料的認識有限，多聽從裝修或設計公司的意見。

有窗簾公司東主表示，具阻燃功能的窗簾，每碼售價較普通布料高約15元，需由客人先確定用量、尺寸及布料種類後，再交由工廠加工，噴灑阻燃劑。她指，市民選購窗簾時普遍未有特別要求防火或阻燃功能，反映相關防火意識仍然薄弱。

鄧世民強調，即使市民在家居裝修用上阻燃物料，但家中始終有易燃物，難以完全杜絕火患，關鍵在於市民需改變生活習慣，如平日自發關窗，防止外來火源如煙蒂入屋，亦可隔絕室外火警的濃煙，同時市民應避免不當用電，如拖板過載、電掣靠近窗簾等。他認為，要提升本港防火水平，需從行業專業性、市場配套與消費者意識三方面同步推動，方能見效。

樓宇結構勿擅自拆除改建

資深工程師Leo認為，應視宏福苑大火事件為契機，推廣逃生教育，讓市民從個案中學習，「特別是本港住宅及商廈越建越高，針對高層單位的住戶或客人，是否知道怎麼逃生？市民想學，應該去哪裏學？」他指，目前部分高層單位已設有逃生箱，內附小鐵錘供破窗逃生用，建議以教育提升市民的應變能力。

有工程人員指，物管公司應定期為住客舉辦使用滅火筒的訓練。

承建商授權簽署人協會主席李啟元指，據業界反映，部分大廈禁止工人使用升降機，令工人改經防火逃生用的後樓梯上落，曾有工人拆除樓梯的防火窗進出大廈。他警告，相關做法極具風險，一旦外牆發生火警，濃煙將從後樓梯窗戶缺口湧入，嚴重可導致逃生的住戶被濃煙圍困甚至喪命，宜規管有關做法。

謝偉正也提到，工人不宜擅自改動走火樓梯的結構，若擅自拆除後樓梯的防火玻璃窗，等同令防火設計中門大開。

大廈大維修其中一項工程是保養翻新消防水缸，期間需關閉水缸，各層消防喉轆因而無水供應。李啟元提到，現時做法是加設滅火筒作為臨時措施，但一般市民未必懂得使用。他建議，當局制訂更嚴謹的守則，包括要求列明停用水缸時的後備方案，並確保使用者懂得操作滅火器材。他亦呼籲，物管公司應定期清理天井雜物，並肩負提升住客防火意識的責任。

消防顧問指，學習防火知識亦是市民的公民責任。

社區做起實現「全民防火」

前消防處處長林振敏強調，預防及撲救火警除了是消防處的工作，樓宇物管及市民亦須參與，物管公司應定期進行風險評估，並因應情況轉變，在大廈進行工程期間，更要作出適度調整，加強管理及溝通，舉辦防火講座，甚至可每月進行火警演習，提高居民與物管人員的防火意識。

林振敏指，要達至「全民防火」，需由社區做起。他認為，市民應了解防火設備的原理與正確使用方法，例如防煙門不可長開，否則形同虛設，「安居樂業是不少市民一生的願望，具備基本防火知識與意識，才能在危難當前時，能爭分奪秒自救及救人。」

香港工程師學會消防分部事務委員、工程師李定強也指，市民的實踐與社區參與同樣扮演重要角色，建議大廈的業主立案法團或物業管理公司定期舉辦火警演習，讓居民熟悉逃生路線和集合點，模擬火警時的應變流程。他提醒，當消防裝置或設備需要維修時，相關的擁有人或管理人員除應盡快安排註冊承辦商進行維修，也應清楚通知居民，如張貼告示提醒保持警覺。

消防處近年積極推廣「防火三寶」，提升家居防火安全。

他亦認同，市民應具備基本的個人應急能力，如學習正確使用消防喉轆及滅火器，並鼓勵參加認可的應急準備課程，如消防處的「社區應急先鋒計劃」，增強應對火警等緊急情況的能力和信心。

心理學家籲物管公司辦消防演習 緩解居民恐慌

宏福苑大火引發維修中大廈居民不安，專家建議通過資訊透明與行動準備等減緩恐慌。

大火事件發生後，面臨維修工程的大廈居民容易陷入恐慌，擔心「會否輪到自己」。輔導心理學家陳鈺瑜指，相關驚慌或憤怒的情緒是人類自然反應，不應被視為「想多了」。她鼓勵住戶向管理處詢問大廈的消防檢查和走火通道安排，而物管公司也應透明公布改善措施，減少居民的想像空間。

她建議，市民學習簡單情緒的方法，例如腹式呼吸，亦可寫下「我能控制的」事項（如檢查逃生路線），以及「不能控制」的事項（如過去已發生的事），有助提升掌控感。她續指，大廈也可舉行消防演習，讓居民了解若發生意外的應對方法，有助將恐慌情緒轉化為具體行動。

每日雜誌組