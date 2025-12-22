Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

防治蟲鼠督導委員會檢視青衣自然徑防控工作 討論來年滅蚊滅鼠計劃

社會
更新時間：21:07 2025-12-22 HKT
發佈時間：21:07 2025-12-22 HKT

政府跨部門防治蟲鼠督導委員會今日（22日）召開會議，檢視青衣自然徑的基孔肯雅熱防控工作，並討論2026年防治蚊患和滅鼠工作計劃。

食環署聯同多個部門，在青衣自然徑採取多項措施防控基孔肯雅熱，包括蚊患調查、殺滅幼蟲及成蚊、清理滋生地、試用滅蚊機械狗及無人機等新科技，並加強執法及宣傳教育。業權人亦已移除私人土地上的未經批准構築物。食環署將持續監測蚊患情況，並考慮將新科技應用擴展至其他地區。

食環署加強滅鼠工作。資料圖片
食環署匯報2025年蚊患情況整體受控，但預計2026年蚊患指數將隨天氣回暖及雨季來臨而上升。各部門將加強防蚊滅蚊工作，包括清除滋生地、施放殺幼蟲劑及使用新型捕蚊器。

防治鼠患方面，食環署在2025年1至11月檢獲的活鼠及死鼠數量均有所增加。食環署將運用「無鼠百分比」數據，針對93個鼠患黑點進行策略性滅鼠行動，並預計年底前將黑點數目減少六成。截至12月15日，已有684個住宅處所簽署《滅鼠約章》。食環署亦匯報紅磡船澳街的鼠患情況及持續防鼠滅鼠工作。

環境及生態局副局長兼委員會主席黃淑嫻強調，各部門應盡快制定來年防控措施，並鼓勵市民配合防治蚊患和鼠患行動，共同締造無鼠環境。

