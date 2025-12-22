Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏福苑大火︱「大埔宏福苑援助基金」善款數字增至41億元

社會
更新時間：20:54 2025-12-22 HKT
發佈時間：20:54 2025-12-22 HKT

政府成立的「大埔宏福苑援助基金」善款數字持續攀升，截至今午（22日），已收到的外界捐款約38億元，連同政府投入的3億元啓動資金，基金總額約為41億元。政府從基金向每戶受影響家庭發放10萬元生活津貼，截至今日已處理1,935宗個案；而就每名死者向家屬發放20萬元慰問金及5萬元殮葬金，截至今日已處理146宗個案。

另外，政府早前宣布推出3項新措施，分別是向宏福苑的業主提供10萬元補助、每年15萬元的租金補助（為期兩年）和一次性五萬元的搬遷補助，以及向受影響的租戶發放一次性五萬元的搬遷補助，政府會陸續發放有關款項。

「一戶一社工」服務方面，社署社工已接觸超過1,980個受影響住戶，為超過4,900名居民提供服務。

住宿援助方面，截至今日上午，共有516名居民居於民政及青年事務局協調的酒店房間，568名市民居於青年宿舍／營舍；另有3,513名居民現居於房屋局的過渡性房屋、房協項目或屯門寶田中轉房屋的單位。

