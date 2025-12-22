聖誕天氣︱這個冬天不太冷？天文台料平安夜高達24°C 入秋至今仍未發寒冷警告

昨日（21日）冬至，接下來便過聖誕，但即使已到12月下旬，這個冬天仍然「不太冷」，近日日間氣溫仍達20多度。天文台今日（22日）發表《天氣隨筆》，指今年12月上旬至中旬，全國大部分地區平均氣溫較氣候平均顯著偏高2至4度，預料平安夜（24日）市區氣溫高達24度，聖誕節天氣轉涼，但最高溫仍超過20度。

平安夜高達24度 聖誕節最低15度

天文台預料，平安夜（24日）市區氣溫高達24度，而聖誕節（25日）本港轉吹北風，天氣轉涼，最高21度、最低15度，稍後氣溫下降至翌日（12月26日）最低約14度。至於元旦日（2026年1月1日），天文台料季候風會持續影響華南，但屆時的雲量及天色仍有較大不確定性。

或首次年底均無寒冷天氣警告

天文台又指，本港12月上旬至中旬氣溫偏高，平均氣溫約20.9度，較氣候平均高約2.2度。而今年自入秋以來（截至12月21日），天文台仍未需要發出寒冷天氣警告。若此情況持續至12月底，這將是天文台自1999年設立寒冷天氣警告以來，首次在11月及12月內沒有寒冷天氣警告生效。

值得注意的是，此次區域性偏暖並非單單由上述原因所致。天文台解釋，在氣候變暖的背景下，華南地區的冬季氣溫已呈現顯著的長期上升趨勢。此次情況可視為氣候變化與特定氣象環流的共同作用所致。

暖冬有原因！季候風強度整體偏弱

天文台從初步大氣環流分析，造成此次偏暖現象的主要原因有兩方面：首先，與氣候平均相比，影響華南的冬季季候風強度整體為偏弱。其次，於華中地區的大氣中高層（約5至10公里高度）有較氣候平均強的反氣旋環流，有利下沉氣流維持並抑制雲雨發展，地表接收的太陽輻射因而較多。因此，即使偶有冷空氣自西伯利亞經華北擴散至華中、華南地區，在南下過程中會因長時間受日照加熱而增溫。