SmartPLAY康體通｜康文署3招加強打擊「炒場」 外掛搶飛「停賽」360日

康文署今日（22日）宣布，為加強打擊俗稱「炒場」的違規轉讓康體設施行為，將自2025年底至2026年初，分階段推行多項新措施。其中包括禁止使用電腦程式「book場」，違者帳戶將被暫停360日；預訂室內籃球場及排球場時，須提供另外兩名用場人士資料；以及取消該兩類場地的「執雞」安排，以防範濫用。康文署強調，將持續監察措施成效，並適時優化系統，以及推出更多打擊「炒場」的措施。

禁用電腦程式「book場」 違者停號360日

為保障公平使用「SmartPLAY康體通」系統，康文署將打擊使用電腦程式或其他自動化工具進行預訂交易或干擾系統正常運作的不當行為。「SmartPLAY康體通」加入了禁止使用電腦程式或其他自動化工具預訂場地的條件，由2026年1月21日起，如用戶違反有關條件，康文署會暫停其帳戶360日，無須給予任何預先通知。康文署再次提醒，用戶必須遵守「SmartPLAY康體通」的使用條件，妥善管理SmartPLAY帳戶資料，切勿向他人透露用戶帳號及密碼；曾將SmartPLAY帳號及密碼提供予第三者的用戶，請盡快及定期更新用戶密碼，以免帳戶被盜用。

預訂室內籃球場及排球場須填兩同行人資料

現時在「SmartPLAY康體通」預訂草地足球場時，租用人必須填寫另外四名用場人士的資料，並須與其中三人一同簽取場地及於租訂段節在場使用設施，此舉旨在確保租用人是真正用家，實施以來取得一定成效。此措施將應用於廣受歡迎的室內籃球場及排球場，由2026年1月21日起，租用人在預訂室內籃球場及排球場時，必須填寫另外兩名用場人士的資料，並須與其中一人一同簽取場地及在場使用設施，詳情載於康文署「改善康體設施訂場及使用安排」專題網頁。

「執雞」安排不再適用於室內籃球場和排球場

按現行適用於部分康體設施的措施，租用人如於所租訂的段節開始十分鐘後仍未簽取場地，而當時沒有同類設施可供租訂，康文署會酌情容許其他使用者免費使用未被取場的設施，作與原租用人租場的相同用途（即俗稱「執雞」安排）。康文署注意到有室內籃球場和排球場的租用人故意於用場當天不取場，並安排其他人「執雞」，進行懷疑「炒場」活動。針對上述濫用措施的行為，參考現時草地足球場的相關安排，由2025年12月30日起，「執雞」安排不再適用於室內籃球場及排球場。