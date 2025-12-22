都市固體廢物棄置量連續3年下跌 廢塑膠減少11.1% 人均棄置量按年下跌3.3%

環保署公布「香港固體廢物監察報告--2024年的統計數字」。都市固體廢物棄置量連續3年下跌，2024年為385萬公噸，平均每日10510公噸，較2023年的每日10884公噸減少3.4%，當中廢塑膠減少了11.1%；廚餘減少了6.0%；玻璃則下跌了7.1%。而回收率則微升1%。

都市固體廢物人均棄置量為每日1.40公斤，比2023年的每日1.44公斤按年下跌3.3%。在2024年棄置的都市固體廢物三大類別中，廚餘佔29%，其次是廢紙及廢塑膠，分別佔23%及18%。

都市固體廢物回收率連續4年上升

環保署指，隨着政府近年積極推行各項廚餘回收措施和推動多項「走塑」措施，包括去年實施管制即棄塑膠法例，廚餘及廢塑膠所佔比重均較2023年下降。廢塑膠棄置量的跌幅亦正好反映近年全球「走塑」意識日益提升，以及政府積極推動多項相關措施的成效。政府2022年12月31日優化塑膠購物袋收費計劃，2024年的數字顯示購物膠袋棄置量持續下降至56408公噸，較2023年的63367公噸減少11%。廢紙的比重亦有所增加，主要是難以回收的雜紙。

都市固體廢物回收率連續4年上升，最新由2023年的33%升至2024年的34%，總回收量增加約5.0萬公噸，增長主要由廚餘（約2.6萬公噸）及含鐵金屬（約5.3萬公噸）所帶動。

政府成功扭轉廢物棄置量長期上升趨勢

至於建築廢物方面，2024年建築廢物整體產生量較2023年每日增加約4945公噸（11%）至平均每日50505公噸。送往堆填區處理的建築廢物量輕微增加約6%，至約每日4694公噸。同期主要承建商所完成的建造工程活動亦較2023年上升6.3%。然而，整體建築廢物重用率已超過90%，為平均每日45810公噸。

環保署發言人指，最新統計數字顯示本屆政府成功扭轉廢物棄置量長期上升的趨勢，而回收率則持續上升，政府推動減廢回收的努力均取得顯著成效。為達致二○三五年「全民減廢‧資源循環‧零廢堆填」的願景，政府將透過「綠在區區」社區回收網絡及廚餘回收網絡，推動市民積極參與減廢回收。

