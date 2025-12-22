馬會《駿步人生》訪高球手陳芷澄 矢言必會返港發展 冀新一代少走「冤枉路」

馬會刊物《駿步人生》最新一期現已出版，今期封面人物是香港女子高爾夫球手陳芷澄。陳芷澄在2017年成為職業球手，並奪得翌年的「美國女子職業高爾夫巡迴賽」（LPGA Tour）參賽全卡，成為首位獲這資格的香港球手。自小與高球結緣，她一步步走近目標，靠的是天賦、際遇，更多的其實是努力。目前以美國為基地的陳芷澄矢言必會返港發展，在本地傳承高球運動，以自己「碰碰撞撞」累積得來的經驗，培育有潛質人才，讓有志於高球運動的年輕一代，少走一些「冤枉路」。

另外，在特備的「全運專輯」，在第十五屆全運會勇奪三面金牌的「小女車神」李思穎，分享「奪金」的心路及往後的備戰安排，並寄語即使身處低谷，不要只想着當刻的失敗，而是反省自己、了解自己，準備迎接新突破 —「人生是波浪型的，低谷之後必然是一個新高峰。」

陳芷澄自幼已接觸高球

陳芷澄表示，在4歲的時候，父母帶她去買玩具，在芸芸物件當中，她選了一套塑膠高球玩具揮桿「甫士」；拿着玩具球桿，自自然然地就擺出一個似模似樣的揮桿「甫士」。大概到了6歲，她首次接觸高爾夫球，在屯門住所不遠處的政府公眾高爾夫球練習場打高球，當作周末的家庭活動。14歲開始，每年暑假獲得贊助與數名香港青少年到美國加州集訓一個月。「美國的場地有齊備的練習場、短桿區、推桿果嶺，我和隊友們經常由早上七時一直練到晚上七時還不願走。」

下定決心要成為職業高球手之後，陳芷澄急不及待去報名參加女子職業高爾夫巡迴賽（LPGA）的Q school（資格考試），結果那次沒有考上，直至大學畢業後再接再厲才終於成功。「壓力說沒有是騙人的，考Q school的時候，整個星期都失眠，因為是最後一關，而且一年只有一次機會。」

陳芷澄：轉打職業賽最擔心的是實力

陳芷澄指，高球比賽時間很長，每一桿之間有很多時間想東想西，可以發白日夢，可以想想晚上吃甚麼，怎樣控制自己的心理狀況，最為重要。「最頂尖的球手，技術上大家都不遑多讓；比併較量的，很多時是心理質素」。她表示，這種打球的思維，亦是現實生活中待人處事的哲學。「你不能『Overly Aggressive』（過於進取），當你很焦急，便很容易影響思考」。

陳芷澄又指，轉打職業賽，最擔心的是實力。「因為你是和世界上最厲害的人一起，說沒有壓力是騙人的。我很記得2018年我的第一場LPGA，賽場上見到魏聖美（Michelle Wie）、Cristie Kerr，都是從前在電視上看到的名人，我走過賽場時，還生怕自己會『阻礙』她們練習呢！直至第一場成績不錯，我才相信自己是可以的。」

她認為，職業巡迴賽的生活，是一場場考驗韌力的戰役。「我們的比賽是星期一至星期日的。適應場地、練習、每九個洞都要打一次來熟悉場地，然後是四天正式比賽，完成比賽後可能星期六便要飛往下一個城市，連洗澡的時間都沒有。面對時差也沒有辦法，只能逼着自己起床，起不了也得起！」面對這種密不透氣的「飛」人生活，她指每到達一個地方，都會上網參考高評分餐廳，買外賣返酒店房間享用。「我最喜歡看電視」，在酒店房置好電腦，邊吃邊看，放鬆心情，既是爭取休息時間，也是旅途中的最大享受。

陳芷澄冀分享經驗 讓下一代球手少走冤枉路

陳芷澄矢言終會返港發展，希望在香港推廣高球運動，以興趣為大前提培育下一代，提升青少年對高爾夫球的投入度。「我見過太多朋友，小時候被父母逼得太緊，結果產生抗拒，最後反而放棄了（學高球）。」她認為13、14歲是培育新一代球手的關鍵期，當青少年認定自己的志向，便可以為其提供路徑，讓他們了解何處有資源可供運用，例如如何申請大學獎學金，向職業高球手之路進發等。「想以自身碰碰撞撞得來的經驗作分享，讓他們不用走我走過的冤枉路。」

馬會推動高爾夫球普及化，2008年4月，賽馬會滘西洲公眾高爾夫球場的第三個十八洞球場「東場」開幕，邀請了當時年僅14歲的陳芷澄，以少年高爾夫球手身份主持開球儀式。今日想來，陳形容「非常榮幸」。「當時我還很小，能在這麼多前輩和賓客面前，在那個Signature Hole開球，真的很難忘。」

逾2萬5千名學生參與馬會球手培訓計劃

馬會滘西洲公眾高爾夫球場是本港目前唯一的公眾高爾夫球場，成立於1995年，以非牟利形式營運，設有三個公眾高球場（東場、北場及南場），為普羅市民提供方便優質、收費相宜的高爾夫球設施。落成至今，接待超過560萬名訪客，同時有超過400萬名高球愛好者使用球場設施，而球場的訓練課程，則培育了超過43萬名學員。滘西洲公眾高爾夫球場於2024年獲《高爾夫旅行》雜誌(Golf Travel)選出成為「亞洲百個最佳的高爾夫球場」之一。

為推動高球運動普及化，滘西洲公眾高爾夫球場多年來積極推行社區參與活動，又定期透過慈善團體、政府部門義工隊及青少年制服團隊，舉辦基層家庭及青少年高球體驗日，讓家長、兒童及青少年，免費前往球場體驗。「賽馬會滘西洲高Fun小球手計劃」及其他的培訓計劃，八年以來已有超過25,000位來自150間不同地區的資助中小學校學生參加，致力將高球運動植根社區。