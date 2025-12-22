寶蓮禪寺第八代住持凈因大和尚圓寂 享年62歲
寶蓮禪寺今日（22日）在社交平台發文宣布，傳曹洞正宗四十二代、寶蓮禪寺董事會主席、第八代住持凈因大和尚，於2025年12月22日（歲次乙巳年十一月初三日）住世緣盡，安詳捨報，世壽六十二，僧臘四十四，戒臘四十二。
寶蓮禪寺表示，長老示現無常，誠佛門之悲，教界之痛。祈願長老慈悲宏願，慈航倒駕，乘願再來，廣度眾生。
《星島頭條》記者致電寶蓮禪寺秘書處求證，職員確認第八代住持凈因大和尚已離世，並在社交平台公布。
寶蓮禪寺近年各任住持任期：
第六任 (1990-2005)：初慧和尚
第七任 (2005-2015)：智慧和尚 (智慧法師)
第八任 (2015-2025)：淨因和尚 (淨因法師)
