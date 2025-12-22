Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

馬會與姚基金合作 推動籃球運動及青年體育發展

更新時間：13:03 2025-12-22 HKT
發佈時間：13:03 2025-12-22 HKT

香港賽馬會與北京姚基金公益基金會簽署合作備忘錄，共同加強推廣籃球運動及青年體育發展，響應國家體育強國建設及進一步推進體育產業高質量發展。合作備忘錄簽署儀式於12月7日在馬會沙田會所舉行。姚基金理事長姚明及馬會行政總裁應家柏代表雙方簽署合作備忘錄。根據備忘錄，雙方將攜手探索合作項目及交流活動，加強推廣籃球運動及青年體育發展。

姚明：馬會與姚基金目標一致 寄攜手助力青少年成長

馬會行政總裁應家柏表示，馬會相信體育有著建立積極人生的力量，一直支持體育全面發展，「籃球是香港最受歡迎的團體運動之一，亦是馬會推動體育發展的其中一個重點。馬會與姚基金擁有共同目標，期待通過與姚基金的合作，進一步推動籃球運動在社會的普及與發展，促進青年身心健康和提升社會凝聚力。」

姚基金理事長姚明表示，姚基金本著「以體育人」的理念，致力於助學興教，促進青少年健康發展。馬會長期聚焦青年體育發展，雙方目標高度一致。希望未來雙方有機會攜手探索加強推廣籃球運動及青年體育發展的合作項目，助力青年享受體育的樂趣，全面健康成長。

一眾嘉賓出席香港賽馬會與姚基金的合作備忘錄簽署儀式。
合作備忘錄簽署儀式前，香港賽馬會行政總裁應家柏（左）與姚基金理事長姚明（右）進行分享交流，期望進一步推動籃球運動在社會的普及與發展。
馬會承諾未來3年撥30億推動體育發展

馬會是愛國愛港的世界級體育及娛樂機構，一直支持國家和香港體育事業在精英及社區層面的發展，貫徹馬會致力建設更美好社會的宗旨。馬會於未來三年承諾撥款30億港元推動體育發展。在支持籃球運動發展方面，馬會慈善信託基金今年撥捐逾七千萬港元推動「賽馬會越戰越強籃球計劃」，讓更多學生及弱勢社群有機會體驗籃球運動的樂趣。三人籃球成為奧運會及亞運會的獎牌項目，馬會亦支持香港警務處舉辦的「少年警訊禁毒防罪3x3籃球培訓計劃」，促進青少年參與這項運動。

其他相關項目還包括：由香港教育大學健康與體育學系，聯同希望種子籃球亞洲等本地體育機構推行的賽馬會青年「源」動力計劃，提升教練的專業知識和技能；以及香港青年協會賽馬會「青年好動」體育發展計劃，鼓勵青少年參與包括籃球等運動。馬會亦捐助支持修頓場館進行大型優化工程，提升其籃球場地等設施，以便舉辦更多高水準、大型，以至國際級的賽事和活動。

