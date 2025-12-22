元朗水蕉新村套丁案 5原居民被控串謀詐騙 押後明午開審待相關上訴案宣判

「村屋大王」王光榮及元朗區議員、水蕉新村村長程振明，涉嫌自1991年至2017年「套丁」發展元朗十八鄉「曉門」項目，款額達10億元。多名元朗原居民涉嫌串謀詐騙地政總署，被控串謀詐騙罪。其中5人原訂今日於屯門裁判法院開審，惟上訴庭將於明日為相關套丁上訴案宣判，判決或影響本案，裁判官覃有方決定押後審訊至明午，期間被告續准保釋。

本案5名被告依次為42歲建築工人陳永堅、56歲質量控制員楊啟光、42歲水電工駱天龍、58歲的士司機黃觀勝及62歲的士司機陳志明，同被控於1991年至2017年期間，向地政總署申請建屋牌照期間，與程振明及其他人士串謀詐騙地政總署，訛稱為有關土地的唯一合法註冊業權人，藉虛假陳述誘使地政總署向被告批出興建丁屋的建屋牌照。王光榮程振明案現正於區域法院審訊，案件明年9月8日續審。

被告陳志明。盧江球攝

被告黃觀勝。盧江球攝

被告駱天龍。盧江球

「村屋大王」王光榮所涉套丁案尚未審結。資料圖片

案件編號：TMCC144/2025(Consolidated)

法庭記者：陳子豪