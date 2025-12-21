考車牌︱元旦起禁考試車用「外掛」睇位 教車師傅爆行家出貓離譜玩爛規矩：考生勢更易肥佬

香港考車牌要「1 take pass」並非易事，運輸署公布最新私家車合併試合格率為三成，即七成考生「肥佬」。為協助考生，不少教車師傅會在車外加設各種標記、輔助鏡等，方便考生在「泊位、調頭」時「睇位」。不過，運輸署日前向駕駛教師公會及指定駕駛學校發通告，指由於部分考試車輛被非法改裝或加裝過大、過多附加裝置，影響考試公平性，故明年1月1日起採用新規定，並會向違規車輛作跟進。

教車師傅：新規定下「泊位調頭」更易失手

有逾十年教車經驗、不願具名的教車師傅向《星島頭條》表示，相關標記輔助已沿用數十年，笑言「分分鐘個考牌官當年都係靠標記去考（車牌）」。他指業界數月前獲悉新規矩，故排期元旦後考試的學生早已轉用新教法，但也留意到學生練習「泊位調頭」時，明顯更易失手。他坦言，新規定對學生影響最大，因為相較舊方法之下，他們「肥佬」重考或需「補鐘」機會大增。

部分師傅出貓太誇張、玩爛規矩

他透露，運輸署施施新規定的原因之一，是部分師傅「出貓」太誇張，例如在車輪附近安裝多組「後波（倒車）鏡頭」，讓考生掉頭時，能從鏡頭看到近乎360度畫面。由於早前未有規管，「考官都咬佢唔入」，他形容這些離譜師傅「玩爛咗規矩」，現時所有標記、輔助鏡等都不能用，令考生更難合格。

運輸署：考試車禁用未經許可的輔助駕駛系統

從運輸署向駕駛教師發出的通告附件可見，新規例下，考試車輛不得使用未經許可的輔助駕駛系統、不可加裝超越側鏡的「頭轆鏡」、發光燈、泥擋伸出物為一條堅硬鋁條等。

他指，私家車方面，現時唯一可用作標記的是裝在車門上的防撞膠，但效果大不如前，學生調頭「扭軚」和「回軚」時機變得抽象、需要「靠估」令準繩度大減。他又稱新例下，調頭比泊位更難，因泊位只需靠一邊標記，加上有容錯空間，相對較準繩；相反，三手軚調頭講求「車慢軚快」，「隻手轉慢啲、用盡位置就無㗎啦」。

新例下調頭比泊位更難：扭軚回軚時機變抽象

對教車師傅的影響，他則表示不算大，但考生則較難「1 take pass」，或需補鐘再學。不過他亦擔憂，學生「肥佬」後未必跟同一師傅再學，或憂不合格是因師傅指導不佳，反問「咁點定奪係師傅定自身技術問題？」

至於改例有否正面效果，例如讓學生從根本上學懂駕駛技巧，而非只靠標記「pass咗個試但唔識揸車」？他笑言「咁要考多幾次先得」，坦言「我哋只係教考車，起碼攞咗個牌，先可以下一步正式挑戰路面」，直言「鴨脷洲（試場）咁易考，考完咪又係唔識揸」。

記者：陳俊豪

相關新聞：考車牌｜明年1.1起考試車禁裝「外掛」輔助 專家：惟有學多幾個鐘