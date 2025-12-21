Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

中醫醫院資助門診爆滿 院方指已增加三成籌額 政府將擴展中醫診所

社會
更新時間：12:57 2025-12-21 HKT
發佈時間：12:57 2025-12-21 HKT

香港中醫醫院日前已開始分階段投入服務，醫院行政總監卞兆祥今日（21日）在電視節目《講清講楚》表示，政府資助普通科門診名額持續爆滿，為應對需求，已將門診籌額增加30%，未來會繼續根據臨床需求進行調整。

政府將擴展18區中醫診所

醫衞局中醫藥發展專員鍾志豪亦表示，政府早前已將18區中醫診所的資助名額由60萬提升至80萬。他指未來會增加診所數目，或擴展其空間，為市民提供更寬敞、更舒適的服務環境。擴展另一目的是強化培訓功能，將診所打造成更完善的中醫師畢業後培訓基地，支持教學和研究工作。

相關新聞：

中醫醫院運作順暢 資助門診預約至明年2月 卞兆祥：未來視乎需求加人手及臨床服務名額

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
70後金融男為退休 400萬買SIERRA SEA 上班需1小時 惟環境靚單位質素高 「背山面海風水好」
70後金融男為退休 400萬買SIERRA SEA 上班需1小時 惟環境靚單位質素高 「背山面海風水好」
新盤速遞
2025-12-20 06:00 HKT
前《愛回家》男星北上搵食艱難  為5百人仔甘當沙包遭暴打  曝光家居內部令人嘆息
前《愛回家》男星北上搵食艱難  為5百人仔甘當沙包遭暴打  曝光家居內部令人嘆息
影視圈
17小時前
周潤發重情義宴請近百TVB舊同事聚餐 坐地大合照超貼地毫不扭擰 金像男配角遺孀罕現身
周潤發重情義宴請近百TVB舊同事聚餐 坐地大合照超貼地毫不扭擰 金像男配角遺孀罕現身
影視圈
21小時前
深圳出發搭高鐵6大賞雪秘景！車程最快1.5小時 必看純白山雪海/霧凇美景（附交通）
深圳出發搭高鐵必去5大賞雪秘景！車程最快1.5小時 必看純白山雪海/霧凇美景（附交通）
旅遊
2025-12-20 09:00 HKT
深圳大鵬新區第1條地鐵12.28開通！貫通2/8號綫直達溪涌 串連南山/福田/羅湖/鹽田/大鵬 必去3大海岸景點
深圳大鵬新區地鐵綫12.28開通！貫通2/8號綫直達溪涌 串連南山/福田/羅湖/鹽田 必去3大海岸景點
旅遊
2025-12-20 10:15 HKT
張栢芝驚爆已立遺囑 揀好遺照及壽衣：我隨時可以走 天文數字身家曝光惹家族成員覬覦？
張栢芝驚爆已立遺囑  揀好遺照及壽衣：我隨時可以走  天文數字身家曝光惹家族成員覬覦？
影視圈
4小時前
鍾麗緹身形大變200磅依然性感超低胸？被嘲虎背熊腰現身三亞  毒舌網民：委屈了老公
鍾麗緹身形大變200磅依然性感超低胸？被嘲虎背熊腰現身三亞  毒舌網民：委屈了老公
影視圈
19小時前
丈夫中風離世遺大量美股 遺孀不懂處理陷困局 理財專家教轉買一產品賺被動收入
丈夫中風離世遺大量美股 遺孀不懂處理陷困局 理財專家教轉買一產品賺被動收入
投資理財
7小時前
灣仔停車場凌晨關閘 13車被困場內 警列投訴處理。蔡楚輝攝
01:31
灣仔停車場凌晨關閘 13車被困場內 警列投訴處理
突發
9小時前
傳奇女星抗腦癌3年離世終年69歲  最後露面門牙掉光令人心酸  曾演爆紅劇集家傳戶曉
傳奇女星抗腦癌3年離世終年69歲  最後露面門牙掉光令人心酸  曾演爆紅劇集家傳戶曉
影視圈
16小時前