中醫醫院資助門診爆滿 院方指已增加三成籌額 政府將擴展中醫診所

香港中醫醫院日前已開始分階段投入服務，醫院行政總監卞兆祥今日（21日）在電視節目《講清講楚》表示，政府資助普通科門診名額持續爆滿，為應對需求，已將門診籌額增加30%，未來會繼續根據臨床需求進行調整。

政府將擴展18區中醫診所

醫衞局中醫藥發展專員鍾志豪亦表示，政府早前已將18區中醫診所的資助名額由60萬提升至80萬。他指未來會增加診所數目，或擴展其空間，為市民提供更寬敞、更舒適的服務環境。擴展另一目的是強化培訓功能，將診所打造成更完善的中醫師畢業後培訓基地，支持教學和研究工作。

相關新聞：

中醫醫院運作順暢 資助門診預約至明年2月 卞兆祥：未來視乎需求加人手及臨床服務名額