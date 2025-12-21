Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

古天樂冬至前夕送暖！與多名藝人驚喜現身過渡屋 與大埔災民食盆菜

社會
更新時間：12:39 2025-12-21 HKT
發佈時間：12:39 2025-12-21 HKT

【古天樂/尋秦記/冬至/宏福苑五級火】大埔宏福苑11月底一場五級火，令無數居民家園盡毀，摧毀無數家庭。除政府正全力支援宏福苑居民外，不少團體及組織，亦用不同方法為災民添上暖意及援助。其中火災發生後，善導會迅速開放大埔過渡性房屋「善樓」，接收受災居民提供緊急支援。《星島頭條》接獲宏福苑居民報料，指昨日（20日）下午趁冬至前夕，善導會特別於「善樓」舉行盆菜宴，共20席，招待宏福苑的居民。

《尋秦記》電影版上映前夕 古天樂低調送暖

期間多名藝人如古天樂、方力申、洪天明及太太周家蔚，張繼聰及太太謝安琪等，亦低調出席，為居民送上關懷及驚喜，場面洋溢溫情。

古天樂近日相信亦非常「唔得閒」，《尋秦記》電影版將在除夕上映，古天樂或忙於宣傳電影。

《星島頭條》記者致電「善樓」查詢，獲證實活動是在昨日（12月20日）中午舉行，共開20席，主要對象是過渡屋內居住的宏福苑受災居民，有多位知名藝人參與。

相關新聞：

尋秦記｜古天樂林峯合唱新版《天命最高》 成功爭取保留馬叫聲 海報曝光廖啟智展招牌笑容

