冬至天氣｜大致天晴及乾燥 最高氣溫約25度 聖誕期間天氣清涼

天文台今日（12月21日）表示，一股東北季候風補充正逐漸影響廣東沿岸。本港地區今日天氣預測，大致天晴及乾燥。日間溫暖，市區最高氣溫約25度，新界再高一兩度。吹和緩東北風，稍後離岸及高地風勢間中清勁。

冬至天氣︱料本周後期天氣清涼

展望星期一及星期二初時風勢較大，氣溫稍為下降。星期三日間溫暖。聖誕節假期早晚清涼，日間乾燥。

一股東北季候風補充會在今早抵達廣東沿岸，星期一及星期二初時風勢較大，氣溫稍為下降。隨著季候風緩和，本周中期該區氣溫回升。受另一股乾燥的季候風補充影響，聖誕節假期華南沿岸氣溫再度下降，該區早晚清涼。周末期間廣東沿岸地區天色好轉，天氣乾燥，內陸日夜溫差較大。