冬至前夕｜街市人頭湧湧 市民提早買餸準備做節 避開正日免捱貴價

明日( 21日 )是冬至，不少市民選擇提早到街市採購食材，準備明天的團年飯。《星島頭條》記者到荃灣一個街市觀察，街市內人潮湧現，海鮮及蔬菜攤檔均逼滿人，街市旁邊的菜檔及燒味檔亦大排長龍，有不少市民拉着購物車「入貨」。有街坊計劃明天一早買海鮮，希望子女可以吃到新鮮鮑魚；亦有市民特意提早買餸，避開冬至正日免捱貴價。

明天才買海鮮 （海鮮）要即刻食才新鮮

有住在荃灣區的街坊張生張太表示，今天主要買了粟米、蓮藕等食材準備煲湯，亦買了蔬菜及水果。至於海鮮類，張太則稱要留待明天一早到街市購買，「明天才買海鮮，（海鮮）要即刻食才新鮮。」她計劃今年冬至飯花費約500元買東星斑、蝦及鮑魚等，「看到什麼好就買什麼，也準備要蒸魚，加上小朋友喜歡吃薑絲蒸鮑魚。」她稱今日的價格與平日差不多，「粟米貴了一些，其他沒什麼特別。」

從青衣搭小巴過來荃灣的劉氏夫婦表示，今年提早準備冬至飯，合共花費逾500元。劉先生稱，家裏比較傳統要拜神，所以買了燒味及雞，加上子女會回來吃飯，故提早準備了炆花膠「加餸」。他坦言，外出吃飯要排隊，尤其是明天是冬至，可能排隊一個小時，「雖然子女結了婚，搬出去住，但明天都會回來過冬，冬大過年，所以一定要一起吃飯，是會比較豐富的一餐。」

市民郭先生表示，今天已購買冬至飯的部分食材，花費約5、600元，另外亦準備了聖誕禮物給家人，「買了蔬菜、脆肉鯇等，準備明天打邊爐。」他稱，提早買餸可以避開冬至加價，「今天的價錢與平日相近，可能明天會貴3成左右，所以提早買定。」

販賣海鮮的攤檔員工黃小姐亦表示，冬至前夕海鮮的銷情與平日相若，預計明天會「旺場」一些。她又稱，冬至正日的入貨量比平時多一成；至於價錢方面，反而相比起去年稍低，「因為大家消費意欲都不高，也希望明天可以好一些，以往最多人會買長腳蟹、龍蝦『做節』。」

記者：何姵妤

攝影 : 劉駿軒