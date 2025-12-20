宏福苑大火｜同一承建商屯門怡樂花園丟失「履約保證書」正本 業主憂工程爛尾無法追討

大埔宏福苑早前發生五級大火，位於屯門的怡樂花園與宏福苑同樣由「宏業建築工程」負責大維修工程，早前已按政府要求拆除外牆棚網。惟近日有業主發現與「宏業」簽訂的「履約保證書」正本不知去向，擔心若「宏業」未能履行合約，無法取回約700萬的保證金。有年初購入單位的新業主亦擔心大廈安全問題，冀盡早完成維修工程。

業主追查維修工程700萬保證金文件僅見副本

住在第二座的業主余先生表示，早前向管業處及法團查詢，發現與「宏業」簽訂的「履約保證書」正本不知去向，該文件可以保障若承建商日後未能履行合約，保證人需賠錢或完成合約，當中涉及約700萬元的保證金，「因為宏業停工後，有業主提醒大家，維修工程有一份保證金，於是在業主們向法團多次追問下，他們稱有一張由中銀開出的不可撤銷信件的副本，又指屋苑律師認為可證明保證書的存在」。其後管業處及法團亦有出通告，指至今從未見過「履約保證書」正本，法團主席亦於12月18日向警方報失。

工人追薪揚言「放火」引業主憂心

余先生指，有住戶已到警署報警遺失重要檔案，大家也很擔心日後拿不回保證金， 「副本會否獲銀行接納，真的不敢說，也希望銀行可協助，有其他律師稱未必要（履約保證書）正本，但若因為沒有正本，而不能取得保證金，對我們屋苑有很大的損失。」

除了擔心工程費用及進度之外，余先生亦提到，早前有二判工人在屋苑外追糧，更有工人激動說要「放火」，「萬一真是有人放火，會否蔓延開去？所以昨天在無事前通知下，有工人開工，我也擔心會否有激進的工人混進來，不知中途會發生什麼事。」

新業主憂工程延滯產生額外費用

今年初購入單位自住的業主周先生表示，當初買入單位後，計劃於6月完成裝修入伙，大維修亦將接近尾聲，可以與家人享受「安樂窩」，但維修工程一拖再拖，「他們都有出通告，目標9、10月（完成），但就一直拖延。」

周先生稱，雖然是新搬入來，不需要繳付大維修費用，但工程延滯可能有額外費用，「這個都是大家的憂慮，現在未有一個實際的情況，例如日後哪一間公司做、業主也要表決等，才知道最後結果」。相比擔憂樓價會否影響，他更擔心安全問題，「因為一座之前都發生數次火警，所以也會擔心，大家都希望完成工程。」

法團前主席批維修工程欠透明

2016年業主立案法團前主席劉先生認為，承建商、顧問公司、物管及法團積極性及透明度很低，過往做了決定也不通知業主，有一些較重要的資訊需在業主查詢和要求下，才會張貼當眼處，「以工期延期為例，原定今年7月完工，顧問公司例會上已多次提醒是否需要申請延期，承建商直到6月底才開腔提出」。他又稱，昨早有4個「宏業」工人開工，後來向物管公司查詢才知道，他們是過來搬運物料，「變了他們一邊開工，管理處一邊出通告通知大家。」

記者：何姵妤

攝影：劉駿軒