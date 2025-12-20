宏福苑五級火｜大埔浸信會公立學校災後獲批新校舍 下學年遷入前基正小學復課

教育局今日（20日）公布，大埔浸信會公立學校將於2026／27學年使用位於大埔富善邨前中華基督教會基正小學（前基正小學）的校舍。由於大埔浸信會公立學校的校舍受大埔宏福苑火災影響而需要封閉一段時間，作為過渡措施，教育局已安排其學生由本月15日起按年級，分別在大埔官立小學和新界婦孺福利會基督教銘恩小學的校舍恢復面授課堂，直至本學年完結。

教育局已成立工作小組積極落實安排

教育局發言人表示，為了讓大埔浸信會公立學校所有學生能盡快在一個持續而穩定的學習環境上課，進一步保障學生的福祉，經教育局積極與相關政府部門商討後，原計劃改建為綜合社會服務大樓的前基正小學校舍，將分配給大埔浸信會公立學校於2026／27學年起作校舍用途，讓該校所有班級均可在同一校舍恢復日常教學活動。

教育局已成立工作小組，積極落實上述安排，並會繼續與學校保持緊密聯繫，提供適切的支援。

