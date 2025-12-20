Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏福苑五級火｜大埔租盤業主聞發補助金予災民後加租 麥美娟籲勿「趁火打劫」

社會
更新時間：13:10 2025-12-20 HKT
發佈時間：13:10 2025-12-20 HKT

政府將向宏福苑業主提供為期兩年、每年15萬元的租金補助，首批7.5萬元補助金將於星期一起發放。民政及青年事務局局長麥美娟表示，留意到大埔區內有租盤業主在補助公布後加租，她呼籲業主體恤居民處境，勿「趁火打劫」大幅加租。

麥美娟建議宏福苑居民考慮入住政府過渡屋單位

麥美娟指出，理解宏福苑居民希望繼續在原區居住以便上班上學，但若無法在區內找到合適租盤，建議考慮入住政府提供的過渡屋單位。她強調，現時過渡屋供應充足，能滿足居民需求，且租金較低，居民繳租後仍有餘額應付其他生活開支，包括交通費。

補助金既能滿足居住需求 亦能支援日常生活

對於有宏福苑居民質疑政府原先承諾提供免費住屋直至重建完成，麥美娟回應稱，補助金旨在讓居民有更多選擇，以自身方式解決中期住屋問題。她表示，無論居民現居於過渡屋單位、酒店、青年宿舍或暫住親友家中，政府均按公平原則發放相同金額補助。她補充，入住過渡屋的居民無需額外負擔租金，更可運用補助餘額應付生活所需，即這筆補助既能滿足居住需求，亦能支援日常生活，認為此安排較最初說法更為周全。

