南港島綫西段｜獲邀請展開南詳細規劃及設計 港鐵表示歡迎 盡快啓動相關工作

社會
更新時間：12:09 2025-12-20 HKT
發佈時間：12:09 2025-12-20 HKT

港鐵公司歡迎政府今日（20日）宣布，已獲行政長官會同行政會議批准邀請公司展開南港島綫（西段）項目的詳細規劃及設計工作。港鐵公司將盡快啓動相關的規劃和設計工作，為興建南港島綫（西段）項目作好準備。 

配合政府計劃，南港島綫（西段）將採用智慧綠色集體運輸系統，項目包括全長約7.5公里的隧道及高架橋，黃竹坑及香港大學兩個分別接駁南港島綫（東段）和港島綫的轉乘站，香港仔、田灣、華貴、華富、數碼港及瑪麗醫院六個中途站，以及鄰近未來數碼港站的一個車廠。 

相關新聞：南港島線西段｜政府邀港鐵規劃設計 料2027年展開前期工程 2034年或之前竣工

南港島綫（西段）落成後將會連接南港島綫（東段）和港島綫，為港島的南區及西區提供便捷、環保的鐵路服務，進一步完善兩區和港島的鐵路通達性，以及聯通港鐵的鐵路網絡。由於預計的項目走綫將途經區內的住宅、醫院、學校等各主要社區設施或其鄰近範圍，公司會致力與各持份者保持溝通，以落實惠及社區的發展和連繫的走綫方案。 

港鐵公司行政總裁金澤培表示，考慮到地勢起伏的限制和成本效益，南港島綫（西段）項目將採用智慧綠色集體運輸系統連接港鐵現有網絡。港鐵公司歡迎政府邀請就項目開展詳細規劃及設計工作，公司會與政府保持緊密協作，與社區保持溝通，以配合預期的工程及竣工規劃。
 

