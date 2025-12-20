中醫醫院運作順暢 資助門診預約至明年2月 卞兆祥：未來視乎需求加人手及臨床服務名額

香港中醫醫院日前已開始分階段投入服務，醫院行政總監卞兆祥表示，醫院自上周四投入服務以來運作順暢，提供門診、日間、住院及社區服務。病人預約情況踴躍，目前日均提供200個籌，首日已為219名病人診症，院方每日亦增加30%資助服務名額。政府資助門診全科服務至明年2月10日的名額已滿，分科服務亦預約近九成，私家門診則尚有餘額。他指，醫院首年重點在磨合團隊與系統，未來將因應需求逐步增加人手及臨床服務名額。

政府將設立「優勢病種清單」

政府將在今年底公布首份《中醫藥發展藍圖》，勾劃本港未來中醫藥的發展路向。醫衞局中醫藥發展專員鍾志豪指出，期望藍圖為市民提供更全面的優質中醫服務，並助力國家推動中醫藥發展。他提到香港現有穩健的中醫規管體系及超過1萬名中醫師，每年市民看中醫人次超過1,600萬，相關花費逾12億元。未來將提升服務，包括住院中西醫協作，並與其他專職醫療制訂臨床方案。

鍾志豪亦表示，政府將設立「優勢病種清單」，提供臨床路徑和指引。他解釋，中醫西醫各有所長，協作可帶來更好效果，清單有助市民了解中醫如何與西醫協作治療不同病種。他強調，國家在中醫研究方面進展迅速，國醫大師的經驗亦具重要價值。臨床指引將每3至5年更新，納入新研究成果，相信有助教學及推動中醫發展。

制定「優勢病種清單」推動中西醫協作

鍾志豪在另一電台節目表示，制定中醫藥「優勢病種清單」，可引導市民在需要時選擇中醫服務，並推動中西醫協作。他指出，醫管局目前已在部分疾病領域提供中醫藥服務，例如中風治療、癌症舒緩、膝骨關節炎及呼吸科疾病。未來中風患者在西醫醫院完成緊急治療後，可轉至中醫醫院進行康復，出院後還可到全港18間中醫診所暨教研中心繼續接受中醫藥物治療。

鍾志豪提到，現時已有中醫師加入地區康健中心及康健站網絡提供服務，反映中醫與基層醫療網絡已建立一定合作基礎。若未來要推動中醫參與「慢病共治」計劃，需先制定臨床指引，並確立中醫與家庭醫生等專業共同提供臨床服務的模式，同時需研究中醫參與該計劃的成效。

中醫藥發展專員冀加強中醫師使用「醫健通」

鍾志豪表示，中醫在地區服務網絡堅實穩固，目前設有18間中醫診所暨教研中心，加上私人市場有過萬名中醫師提供服務，這些條件均有助中醫參與「慢病共治」計劃。但他強調，現階段需先推動中醫師加強使用「醫健通」，以促進不同醫療專業之間的病歷互通，並應容許註冊中醫未來可轉介病人接受X光平片檢查。

他表示，目前全港過萬名中醫師中，僅約9%使用「醫健通」，情況不理想。雖然不少中醫診所已採用電子病歷，但未與「醫健通」銜接，部分中醫師仍以手寫記錄病歷。他提到，中醫藥發展基金會將為中醫師提供培訓，協助業界將電子病歷連接至「醫健通」，並資助購買電子產品等。

