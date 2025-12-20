宏福苑五級火｜甯漢豪：有建議政府成立獨立機構 指派維修承建商 社會可作討論

針對近期社會高度關注的樓宇維修工程安全及「圍標」問題，發展局局長甯漢豪今早（20日）接受電台訪問時表示，除了行政長官已宣布成立獨立調查委員會外，各相關政策局及部門亦會主動檢視現有制度及執行漏洞，可將問題歸納為3大範疇，包括大廈維修工程施工安全、針對部分業界人士趁維修工程「找快錢」、確保樓宇的消防系統正常運作。

大廈維修施工安全問題「完全係唔會等」

甯漢豪強調，對於大廈維修施工安全的問題，「完全係唔會等」，對違規的業界亦不會寬鬆，早在2024年已經開始檢討建築物條例，加強建造業的懲處，又計劃針對樓宇大維修問題修訂法例。

樓宇維修問題須靠社會政府、業界和社會三方共同努力

甯漢豪指出，有關樓宇維修問題，並非單靠政府一個「招數」就能解決。她強調，這需要政府、業界和社會三方共同努力。她特別提到「社會」的角色，因為巿民若遭遇圍標或工程問題時能勇敢發聲，將有助於政府更全面地掌握情況。然而，她也理解有部分市民因擔心而不敢作聲，甚至有「壞份子」滲透為業主，利用業主身份加入法團，形成團夥式「系統性」的勾當，政府必須重錘和徹底系統性改變。

探討制度性改革 有意見指由政府直接委派工程團隊

樓宇大維修政策要求樓齡30年以上的大廈強制驗樓，甯漢豪表示，有關的政策是保障業主及公眾安全，但在執行上，要防止有人「鑽空子」欺壓業主謀利。目前社會上有意見提出，未來或可考慮不再由業主自行選擇承建商及顧問，改由政府設立一個獨立的法定機構，以及成立獨立法定機構專門進行大維修工程，但代價是業主少了「話事」的機會，但認為社會可以討論。

層層分判致權責不清 倡議私人工程仿效公營地盤三層分判

對於大廈維修的施工安全，她指一個地盤內參與的人數很多，承建商下有多重分包商，人越多導致工程權責變得模糊，相關持份者往往互相推諉，難以追究責任。要改變制度，當局除加強巡查執管外，部分要由政府著手，業界亦要加以改革，她舉例指公營工程中嚴格限制分判不得超過三層，已邀請業界加以檢討，探討如何改善現行樓宇維修工程的分判制度。被問及政府會否直接立法規管，她表示不排除此可能性，但更希望業界能先行自律，提出可行的操作方案。

甯漢豪指，全港有多棟大廈進行大維修，政府正聯同民政事務總署及專業學會已經主動接觸不同法團，提供專業服務，包括就解除承建商合約提供建議。部分有安全風險的樓宇工程延誤，屋宇署準備介入接管工程，完成後再向業主收錢。

三步走監管棚網安全 以一個月為過渡期

就社會關注的棚網安全問題，甯漢豪表示，早前已公布全新的三步走監管措施，包括，所有進場的棚網物料，必須附有安全證書、政府會對物料進行抽樣，並送往指定5間化驗所進行測試。屋宇署人員會隨機進行突擊檢查，當局亦已向業界公布內容製訂作業備考，讓日後執法有所依據。她又稱，政府已委託建造業議會協助採購合規格的棚網，並以一個月為過渡期。

她又指，各部門在棚網未下架前，已在不同樓宇採集樣本，並已送往化驗所化驗，部分樣本正進行覆檢，有關的結果可能交由執法部門處理，因此要嚴肅處理有關的工作。

支援業界與前線工友 培訓名額因情況或「加碼」

甯漢豪指，前線工人的生計是政府最先關注的，當局已即時聯絡建造業議會，為停工的工友提供技能提升課程，完成課程的工友可獲發1萬多至2萬元的津貼。若需求殷切，政府會考慮「加碼」。