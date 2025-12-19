西九聖誕小鎮12.12至1.11舉辦 馮程淑儀：活動開幕以來反應理想

西九文化區管理局於本月12日至下月11日呈獻「西九聖誕小鎮」，包括「西九聖誕森林」、「西九聖誕市集」，以及一系列文化藝術活動和表演。西九文化區管理局行政總裁馮程淑儀指，活動開幕以來反應理想，備受市民歡迎，不少人更攜同寵物到場，共享節日氣氛，預料隨着後續活動增多，將吸引更多人流。

「西九聖誕森林」擺放逾60棵聖誕樹 特定日子有飄雪表演

西九文化區藝術公園海濱西草坪設「西九聖誕森林」，擺放超過60棵聖誕樹，包括一棵逾 12 米高的巨型聖誕樹，以及森林小樹屋及旋轉木馬裝置，並於特定日子舉辦聖誕老人見面會及飄雪表演。「西九聖誕市集」為寵物友善活動，在海濱東草坪匯聚約30個本地及環球特色餐飲及零售攤位，並帶來聖誕特色手作工作坊，及逾百場由流行歌手、樂隊、學校及不同團體呈獻的免費藝術演出。

馮程淑儀表示，因應大埔火災，曾考慮取消「西九聖誕小鎮」，但最終選擇延期一星期開放。籌備團隊亦考慮到原定的主題裝飾等與當前的社會氣氛衝突，故表演藝術團隊臨時調整歌單等，希望透過藝術和氛圍營造，為市民帶來慰藉。她指，活動開幕以來反應理想，備受市民歡迎，不少人更攜同寵物到場，共享節日氣氛，預料隨着後續活動增多將吸引更多人流，希望能將西九聖誕活動打造成為長期品牌。她指，今年攤位數量創新高，達30個，涵蓋各類美食，雖然初時有很多商家對延期舉辦有保留，但運營一星期後，他們普遍反映生意較預期理想。

市民陳小姐表示，即使尚未到聖誕正日，現場已充滿節日氛圍，除了有音樂表演，還能看到不少市民攜同寵物入場，「特別可愛」。她指打算品嘗雞蛋仔等小食，又表示過往曾多次到訪西九的聖誕活動，今次特意趁人流未算太多時提前來感受聖誕氣氛。

來自北京的旅客王小姐表示，特意在聖誕前後來港，聽朋友介紹後選擇來西九感受聖誕氣氛，指場內裝飾十分精緻，很有氛圍，相信布置花了不少心思，更排隊進入聖誕森林拍照，覺得「特別出片」，亦購買了聖誕市集的美食與飲品。

記者：蔡思宇

攝影 : 何健勇