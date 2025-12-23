Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

星島新聞集團「 2026年港人理財投資展望調查」 答問題拎禮品

社會
更新時間：07:00 2025-12-23 HKT
發佈時間：07:00 2025-12-23 HKT

2026年來臨，港人在財富管理與投資規劃有何大計？星島新聞集團於12月23日至2026年1月2日進行「2026年港人理財投資展望調查」，內容涵蓋市民日常儲蓄、資產配置、投資風險承受能力及投資部署等，以了解港人在新一年的理財與投資策略。

為答謝大家支持，編輯部會在「2026年你有什麼致富大計？」題目，揀選具創意的答案，得獎者會獲得以下豐富禮品︰

點擊答問題贏大獎：https://bit.ly/48Z1QcU

大獎︰ 
．BLACKPINK香港演唱會門票2張，總值$5798，名額1個 。

二獎︰
  ．德國寶健康鮮磨胚芽米機，價值$3,970，名額2個 。

三獎︰
  ．SMARTECH智能煮食鍋，價值$1,498，名額2個。

四獎︰
．Casetify MagSafe充電器，價值$589，名額2個；或
．BRUNO 手提蒸氣掛燙機，價值$568，名額3個 ；或
．Blackmores 抗氧保濕丸，價值$399， 名額40個 。
（以上禮品隨機派發，不可挑選或更換。）

優異奬：
．譚仔雲南米線/譚仔三哥米線$50現金券，名額100個。

