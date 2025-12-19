宏福苑大火︱運輸署督導加強公共運輸服務  支援入住過渡性房屋災民（附詳細資訊）

地區 項目 現有公共運輸服務 新增／加強的公共運輸服務

大埔

善樓 九巴72C、73P、74E、75K、75P及275R分別前往大埔墟、荃灣及觀塘

專線小巴20B、20C、20E、20G、20R及20T前往大埔墟站 增設居民巴士服務NR540往返善樓及大埔墟站，每日上午至晚間時段提供服務

增設穿梭巴士服務往返善樓、大埔中心及雅麗氏何妙齡那打素醫院，每日上午至晚間時段提供服務

樂善村 增設穿梭巴士服務往返樂善村及大埔墟站，星期一至六每日上午至晚間時段提供服務

專線小巴20B、20C及20G加強服務

九巴75K已增加三輛車加強服務，尾班車由晚上十一時四十分延至翌日零時零五分由大美督開出

策誠軒 居民巴士NR50往返策誠軒及大埔墟站 NR50加強服務

元朗 路德會雙魚薈 九巴77K前往上水站及元朗站

紅色公共小巴前往上水站及元朗 九巴77K已增加一輛車加強服務

路德會七星薈 九巴54、77K、251B及251M分別前往元朗、上水及荃灣

專線小巴608及608S分別前往元朗及錦上路站

新田部屋 居民巴士NR976往返新田部屋及錦上路站

九巴76K前住朗屏及上水

專線小巴75前往元朗及落馬洲支線管制站、76前往元朗，以及78前往大欖隧道收費廣場及落馬洲（新田）

紅色公共小巴前往上水站及元朗 增設居民巴士NR976的輔助服務往返新田部屋及大埔墟站，每日上午至晚間時段提供服務