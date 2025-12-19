Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏福苑大火︱運輸署督導加強公共運輸服務  支援入住過渡性房屋災民（附詳細資訊）

社會
更新時間：18:33 2025-12-19 HKT
發佈時間：18:33 2025-12-19 HKT

大埔宏福苑早前發生五級大火，災民在政府安排下入住過渡性房屋。運輸署今日（19日）表示，持續督導公共運輸服務營辦商加強服務，加派車輛和人手，支援入住各區過渡性房屋的大埔宏福苑火災居民。其中，大埔樂善村將增設穿梭巴士服務往返大埔墟站，九巴亦會延長75K的服務時間。

有關專營巴士及專線小巴服務詳情，可參閱運輸署網頁及各專營巴士營辦商網頁。運輸署會繼續與相關過渡性房屋項目營運機構和公共運輸服務營辦商緊密協調，照顧居民的出行需要。

地區 項目 現有公共運輸服務 新增／加強的公共運輸服務
大埔
 		 善樓
  • 九巴72C、73P、74E、75K、75P及275R分別前往大埔墟、荃灣及觀塘
  • 專線小巴20B、20C、20E、20G、20R及20T前往大埔墟站
  • 增設居民巴士服務NR540往返善樓及大埔墟站，每日上午至晚間時段提供服務
  • 增設穿梭巴士服務往返善樓、大埔中心及雅麗氏何妙齡那打素醫院，每日上午至晚間時段提供服務
樂善村
  • 增設穿梭巴士服務往返樂善村及大埔墟站，星期一至六每日上午至晚間時段提供服務
  • 專線小巴20B、20C及20G加強服務
  • 九巴75K已增加三輛車加強服務，尾班車由晚上十一時四十分延至翌日零時零五分由大美督開出
策誠軒
  • 居民巴士NR50往返策誠軒及大埔墟站
  • NR50加強服務
元朗 路德會雙魚薈
  • 九巴77K前往上水站及元朗站
  • 紅色公共小巴前往上水站及元朗
  • 九巴77K已增加一輛車加強服務
路德會七星薈
  • 九巴54、77K、251B及251M分別前往元朗、上水及荃灣
  • 專線小巴608及608S分別前往元朗及錦上路站
新田部屋
  • 居民巴士NR976往返新田部屋及錦上路站
  • 九巴76K前住朗屏及上水
  • 專線小巴75前往元朗及落馬洲支線管制站、76前往元朗，以及78前往大欖隧道收費廣場及落馬洲（新田）
  • 紅色公共小巴前往上水站及元朗
  • 增設居民巴士NR976的輔助服務往返新田部屋及大埔墟站，每日上午至晚間時段提供服務
北區 博愛昇平村
  • 九巴79K前住粉嶺及上水站
  • 專線小巴52K前往粉嶺站
  • 九巴79K已增加一輛車加強服務

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
鄭秀文整個星期往返醫院  眼有淚光精神恍惚令人心疼  畢生摯愛留醫8日：零碎中前行
鄭秀文整個星期往返醫院  眼有淚光精神恍惚令人心疼  畢生摯愛留醫8日：零碎中前行
影視圈
7小時前
63歲前TVB男星現身街頭鬚髮皆白 收入插水離巢轉行賣魚 被細24年女友狠撇認有第三者
63歲前TVB男星現身街頭鬚髮皆白 收入插水離巢轉行賣魚 被細24年女友狠撇認有第三者
影視圈
10小時前
宏福苑五級火殉職消防何偉豪出殯
03:11
宏福苑五級火｜殉職消防何偉豪出殯 一代英魂長眠浩園 同袍：你是我們的英雄
突發
9小時前
(左至右) 許綺惠、霍露明、楊忠萍、李秋石及Jayant Dave
數碼港與政府、業界㩦手建立數碼安全屏障 以AI重塑網絡安全攻防新格局
創科資訊
17分鐘前
87歲梁愛宣布入住老人院環境大公開 一生坎坷喪夫喪子回港獨居多年：老來求去得舒服
87歲梁愛宣布入住老人院環境大公開 一生坎坷喪夫喪子回港獨居多年：老來求去得舒服
影視圈
9小時前
東張西望丨戀愛腦五旬婦紅杏出牆人財兩失 貼錢偷食地盤工認有親密關係 舉報情人濫用公屋洩忿
東張西望丨戀愛腦五旬婦紅杏出牆人財兩失 貼錢偷食地盤工認有親密關係 舉報情人濫用公屋洩忿
影視圈
21小時前
「借錢黨」荃灣活躍 長髮女憑一可憐理由 周街借錢搭車回家 問完又問有街坊連中兩元
借錢黨荃灣活躍 長髮女憑一可憐理由 周街借錢搭車回家 問完又問有街坊「連中兩元」｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
遊日注意｜旅遊KOL教便利店1招散銀兌紙幣 網民轟做法不妥 日媒呼籲可這樣做…
遊日注意｜旅遊KOL教便利店1招散銀兌紙幣 網民轟做法不妥 日媒呼籲可這樣做…
旅遊
2025-12-17 18:00 HKT
夜夜姦自閉智障繼女 鋁窗工認6罪重囚14年半 官指被告未流露一絲悔意
夜夜姦自閉智障繼女 鋁窗工認6罪重囚14年半 官指被告未流露一絲悔意
社會
6小時前
劉嘉玲爆料狄波拉私下談及前新抱！拉姑對張栢芝評價大公開 曾傳阻兩老見孫真相曝光
劉嘉玲爆料狄波拉私下談及前新抱！拉姑對張栢芝評價大公開 曾傳阻兩老見孫真相曝光
影視圈
2025-12-18 19:00 HKT