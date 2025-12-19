宏福苑大火︱運輸署督導加強公共運輸服務 支援入住過渡性房屋災民（附詳細資訊）
大埔宏福苑早前發生五級大火，災民在政府安排下入住過渡性房屋。運輸署今日（19日）表示，持續督導公共運輸服務營辦商加強服務，加派車輛和人手，支援入住各區過渡性房屋的大埔宏福苑火災居民。其中，大埔樂善村將增設穿梭巴士服務往返大埔墟站，九巴亦會延長75K的服務時間。
有關專營巴士及專線小巴服務詳情，可參閱運輸署網頁及各專營巴士營辦商網頁。運輸署會繼續與相關過渡性房屋項目營運機構和公共運輸服務營辦商緊密協調，照顧居民的出行需要。
|地區
|項目
|現有公共運輸服務
|新增／加強的公共運輸服務
|大埔
|善樓
|
|
|樂善村
|
|策誠軒
|
|
|元朗
|路德會雙魚薈
|
|
|路德會七星薈
|
|新田部屋
|
|
|北區
|博愛昇平村
|
|
