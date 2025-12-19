Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

天氣｜乾燥季候風補充 聖誕氣溫急降7度 12.26 最低氣溫15 °C

社會
更新時間：17:06 2025-12-19 HKT
發佈時間：17:06 2025-12-19 HKT

冬至將至，但香港天氣仍然溫暖，周六(20日)及周日(21日)最高氣溫仍高見25度，但其後受到乾燥的季候風補充影響，聖誕當日的氣溫下降至17度，若以平安夜最高24度計算，一日之間急降7度，而拆禮物日(26日)的氣溫更下降至最低15度。

天文台表示，廣東沿岸地區未來一兩日天色大致良好，日間溫暖。而一股東北季候風補充會在星期日抵達華南沿岸，星期一及星期二初時風勢較大，氣溫稍為下降。根據天文台9天天氣預報，明天及後天氣溫暖，氣溫介乎20-25度，周一至周三天氣稍為降溫，三日的最低氣溫均見1字頭，周一(18日)最低氣溫只有18度，最高氣溫21度，到周三平安夜(24日)當日，溫差較前兩天大，氣溫介乎19至24度，氣溫相差5度。

天文台稱，因受一股乾燥的季候風補充影響，預料聖誕節假期廣東沿岸氣溫再度下降，該區早晚清涼，根據天文台9天天氣預報，聖誕節(25日)當日最低氣溫只有17度，最高氣溫則有20度，而拆禮物日(26日)當天氣溫更降至15度，最高氣溫則有20度。

至於下周六(27日)及日(28日)最低氣溫同是16度，大致天晴及乾燥。而周六最高氣溫則有21度22度。
 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
宏福苑五級火殉職消防何偉豪出殯
03:11
宏福苑五級火｜殉職消防何偉豪出殯 一代英魂長眠浩園 同袍：你是我們的英雄
突發
7小時前
63歲前TVB男星現身街頭鬚髮皆白 收入插水離巢轉行賣魚 被細24年女友狠撇認有第三者
63歲前TVB男星現身街頭鬚髮皆白 收入插水離巢轉行賣魚 被細24年女友狠撇認有第三者
影視圈
8小時前
87歲梁愛宣布入住老人院環境大公開 一生坎坷喪夫喪子回港獨居多年：老來求去得舒服
87歲梁愛宣布入住老人院環境大公開 一生坎坷喪夫喪子回港獨居多年：老來求去得舒服
影視圈
7小時前
東張西望丨戀愛腦五旬婦紅杏出牆人財兩失 貼錢偷食地盤工認有親密關係 舉報情人濫用公屋洩忿
東張西望丨戀愛腦五旬婦紅杏出牆人財兩失 貼錢偷食地盤工認有親密關係 舉報情人濫用公屋洩忿
影視圈
19小時前
鄭秀文整個星期往返醫院  眼有淚光精神恍惚令人心疼  畢生摯愛留醫8日：零碎中前行
鄭秀文整個星期往返醫院  眼有淚光精神恍惚令人心疼  畢生摯愛留醫8日：零碎中前行
影視圈
5小時前
遊日注意｜旅遊KOL教便利店1招散銀兌紙幣 網民轟做法不妥 日媒呼籲可這樣做…
遊日注意｜旅遊KOL教便利店1招散銀兌紙幣 網民轟做法不妥 日媒呼籲可這樣做…
旅遊
2025-12-17 18:00 HKT
九巴B1線加推特快班次！天水圍直達落馬洲福田口岸 全程不經元朗 周末、假期早上營運
九巴B1線加推特快班次！天水圍直達落馬洲福田口岸 全程不經元朗 周末、假期早上營運
生活百科
2025-12-18 17:15 HKT
房間被迫長年做「親戚賓館」 港女1招大反擊阿媽嬲爆 半年後竟有意外收獲｜Juicy叮
房間被迫長年做「親戚賓館」 港女1招大反擊阿媽嬲爆 半年後竟有意外收獲｜Juicy叮
時事熱話
2025-12-18 14:12 HKT
「借錢黨」荃灣活躍 長髮女憑一可憐理由 周街借錢搭車回家 問完又問有街坊連中兩元
借錢黨荃灣活躍 長髮女憑一可憐理由 周街借錢搭車回家 問完又問有街坊「連中兩元」｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
劉嘉玲爆料狄波拉私下談及前新抱！拉姑對張栢芝評價大公開 曾傳阻兩老見孫真相曝光
劉嘉玲爆料狄波拉私下談及前新抱！拉姑對張栢芝評價大公開 曾傳阻兩老見孫真相曝光
影視圈
22小時前