天氣｜乾燥季候風補充 聖誕氣溫急降7度 12.26 最低氣溫15 °C

冬至將至，但香港天氣仍然溫暖，周六(20日)及周日(21日)最高氣溫仍高見25度，但其後受到乾燥的季候風補充影響，聖誕當日的氣溫下降至17度，若以平安夜最高24度計算，一日之間急降7度，而拆禮物日(26日)的氣溫更下降至最低15度。

天文台表示，廣東沿岸地區未來一兩日天色大致良好，日間溫暖。而一股東北季候風補充會在星期日抵達華南沿岸，星期一及星期二初時風勢較大，氣溫稍為下降。根據天文台9天天氣預報，明天及後天氣溫暖，氣溫介乎20-25度，周一至周三天氣稍為降溫，三日的最低氣溫均見1字頭，周一(18日)最低氣溫只有18度，最高氣溫21度，到周三平安夜(24日)當日，溫差較前兩天大，氣溫介乎19至24度，氣溫相差5度。

天文台稱，因受一股乾燥的季候風補充影響，預料聖誕節假期廣東沿岸氣溫再度下降，該區早晚清涼，根據天文台9天天氣預報，聖誕節(25日)當日最低氣溫只有17度，最高氣溫則有20度，而拆禮物日(26日)當天氣溫更降至15度，最高氣溫則有20度。

至於下周六(27日)及日(28日)最低氣溫同是16度，大致天晴及乾燥。而周六最高氣溫則有21度22度。

