宏福苑五級火｜仁濟醫院撥1.66億援助 夥八達通推出專屬八達通卡 持續向居民發放生活津貼

面對大埔宏福苑居民所經歷的艱難時刻，仁濟醫院心今日( 19日 )宣布， 從「仁濟緊急援助基金宏福緊急援災專戶」撥出總額逾1.66億元，啟動一系列短期紓困與長遠重建的全面支援計劃，從日常生活、情緒療癒、教育支援以至家居重建，提供持續適切援助，與宏福苑居民並肩同行。該院強調，所有善款將全數並直接用於大埔宏福苑的支援工作 上，不扣除任何行政費用，讓每一份善意都化為最溫暖的力量。

啟動 「仁濟醫院八達通卡 — 宏福苑居民生活津貼計劃」

為讓援助更直接、便利且持續地融入居民的日常生活，仁濟醫院與八達通卡有限公司攜手推出嶄新的「仁濟有愛・同心同行」專屬八達通卡，象徵醫院與社區團結一心、攜手前行的信念，全面啟動 「仁濟醫院八達通卡 — 宏福苑居民生活津貼計劃」。此計劃的具體支援如下：

1.第1至7座（A-G 座）約1,700戶家庭：每戶每月獲發2,000元生活津貼，為期12個月。

2.第8座（H 座）約250戶家庭：每戶每月獲發1,000元生活津貼，為期6個月。

3.計劃總資助額達4,230萬元，八達通卡有限公司全額贊助所有製卡及系統支援費用，確保 快速、安全、透明地發放資源。

仁濟醫院與八達通卡有限公司攜手推出嶄新的「仁濟有愛・同心同行」專屬八達通卡。

(左起)八達通卡有限公司營運及服務部主管黃宗天、仁濟醫院董事局行政總裁梁偉光、 八達通卡有限公司政府關係及公共事務總經理鄧珮頤、八達通控股有限公司行政總裁應天麒、仁濟醫院董事局主席朱德榮、仁濟醫院董事局副主席羅穎怡、仁濟醫院 董事局副主席蘇凱欣及仁濟醫院董事局副主席嚴紀雯公布「仁濟醫院八達通卡 — 宏福苑居民生活津貼計劃」。

仁濟醫院現正籌劃相關執行細節，宏福苑居民最快可於2026年1月21日起透過「一戶一社工」安排領取專屬八達通卡，居民毋須重新填表申請。持卡人只需於合共51個指定港鐵站及商場內的「八達通服務站

或透過手機應用程式拍卡，即可領取生活津貼，靈活運用於日常購物及交通開支，便利生活所需。

仁濟醫院董事局主席朱德榮表示，面對大埔宏福苑居民的困境，仁濟醫院迅即動員各項緊急支援措施，並以創新靈活的方法，務求為居民提供最切實可行的協助。是次與八達通攜手推出專屬八達通卡，透過增值平台 持續發放生活津貼，正是希望讓這份支援以最便利、直接的方式送到居民手中。所有善款將以公開透明的方式全數妥善運用，為居民提供長遠而全面的幫助，攜手走過重建之路。

八達通行政總裁應天麒表示，今次合作是八達通增值額平台首次應用於救災援助，過八達通的網絡，以及安全可靠的系統，讓援助能以最快、最直接的方式送到受影響的家庭手中，為宏福苑的居民送上關懷與力量，一起走過重建的路。

合共發放9,380萬元緊急援助金 全力支援居民重建生活

仁濟醫院持續關注大埔宏福苑居民的實際需要，最新一輪緊急援助金額為4,500萬元，並將於2025年12月29日起透過轉賬形式陸續發放，進一步支援居民重建生活。屆時，第1至7座( A-G座）約1,700戶家庭每戶將額外獲發25,000元，連同早前已發放的25,000元，累計每戶可獲港幣50,000元；第8座（H座）宏志閣約250戶家庭每戶將再獲10,000元，累計援助金額達20,000元。合資格申請人須為火災當日居於相關單位。早前公布的第一輪緊急援助總額約4,880萬元已安排發放，包括向不幸離世人士的家屬（包括英勇殉職的消防員、宏福苑居民、外傭、訪客及地盤工人） 發放慰問金（380萬元）；以及向約1,700 戶受災住戶發放緊急援助金( 3,400萬元）等。