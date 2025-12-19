貨車司機涉撞斃途人 被控危駕致他人死亡等罪今提堂 保釋至明年3月訊

上星期五有途人在黃大仙慈雲山道與雲華街交界遭輕型貨車撞倒，送院搶救後不治。肇事男司機被控危險駕駛引致他人死亡及駕駛時沒有攜有駕駛牌照罪，今於觀塘裁判法院提堂，暫毋須答辯，以待控方取得死者醫學報告、車輛檢驗報告等。署理主任裁判官鍾明新押後案件至明年3月19日再訊，被告獲准以現金8000元保釋，期間不准離港。

26歲被告林文濤，被控於2025年12月12日在黃大仙慈雲山道與雲華街交界，在道路上危險駕駛車輛登記號碼TT3304的輕型貨車，引致李惠芳死亡；及於同日同地在道路上駕駛該輕型貨車時，沒有攜有其駕駛執照。

