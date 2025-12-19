使用電子通行證、中國電子護照及「離境易」旅客 12.22起e-道服務年齡下調至7歲

入境事務處今日（19日)宣布，將於下周一（12月22日）起，調整電子往來港澳通行證持有人、中華人民共和國電子護照持有人及使用「離境易」的訪港旅客使用e-道服務年齡，由11歲下調至7歲，以提升通關效率。

擴大e-道服務適用年齡

現時，持有電子往來港澳通行證、中華人民共和國電子護照，或使用「離境易」的訪港旅客，須年滿11歲才可使用e-道服務。新安排下，下周一起合資格年齡將下調至7歲，讓更多訪港旅客可使用便捷的e-道服務，自助辦理出入境檢查手續。

有關服務詳情，市民可瀏覽入境處網站，或致電查詢熱線2824 6111，傳真至2877 7711或電郵至[email protected]。

