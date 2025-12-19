內地女子涉向入境處及港大訛稱擁美國學位 准現金人事20萬保釋不得離港 明年2月訊
發佈時間：13:30 2025-12-19 HKT
發佈時間：13:30 2025-12-19 HKT
發佈時間：13:30 2025-12-19 HKT
24歲持雙程證來港的內地女子涉向入境處和香港大學虛報已獲美國加州大學洛杉磯分校工程學士學位，從而獲得入境證及港大工程碩士課程錄取。涉案女子被控「以欺騙手段取得服務」及「為取得入境證而作出虛假陳述」罪，今東區法院提堂，被告暫毋須答辯，押後明年2月9日再訊，以待辯方索取文件及提供法律意見。裁判官林子康續准被告以現金人事共20萬元保釋，期間不准離港及須每周到警署報到。
被告王一涵、報稱無業，被控於2023年8月28日至2024年11月18日在香港以欺騙手段，即向香港大學職員虛假地表示自己是美國加州大學洛杉磯分校學士，而不誠實地取得香港大學提供的工程碩士課程的教育及教導服務；及於2023年4月28日在香港，為取得入境證，作出明知為虛假或自己不信為真確的陳述，即在一份編號為MEEN 0029075-23(E)的來港就讀入境許可申請，聲稱曾獲加州大學洛杉磯分校頒發電機工程學士學位。
案件編號：ESCC3202/2025
法庭記者：王仁昌
