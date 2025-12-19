Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

夜夜姦自閉智障繼女 鋁窗工認6罪重囚14年半 官指被告未流露一絲悔意

社會
更新時間：12:09 2025-12-19 HKT
發佈時間：12:09 2025-12-19 HKT

35歲鋁窗工人3年間幾乎每晚乘妻子洗澡之際，強姦自閉智障11歲繼女，月前承認了5項強姦罪及1項非禮罪。法官陳嘉信今早於判刑指本案極度嚴重，事主當時年僅11歲，患有自閉症譜系障礙及輕度智障，更易被侵犯，被告為滿足一己私欲，對脆弱事主帶來重大心理陰影，致對方出現自殺自殘念頭。陳官引述精神科及心理報告，指被告沒有流露一絲悔意，6罪終判刑重囚14年半。

對年幼且自閉智障繼女多次侵犯均屬加刑因素

35歲被告C.C.H.承認5項強姦罪及1項非禮罪。案情指，事主生於2010年，先後被診斷出自閉症譜系障礙及輕度智障。辯方求情時透露，事主案發後原隨外祖母居住，現時心理狀態看來有所改善，已過上正常生活，與母親重聚，連同兩弟一家四口依賴綜援為生，母親任職主婦照顧子女，幼子健康欠佳更要多花時間。

陳官判刑指本案極度嚴重，有多項加刑因素，首先案發於2021年，事主當時年僅11歲，無力自保，而生於深圳的被告則已30歲，2人年齡差距大，被告侵犯同住繼女亦嚴重違反誠信，加上被告清楚知道事主患有自閉症譜系障礙及輕度智障，更易被侵犯。陳官續指被告3年間多次嚴重侵犯事主，期間沒有使用安全措施避免傳染性病或懷孕。

事主曾有自殺自殘念頭 被告無流露一絲悔意

陳官指事件為事主帶來重大心理陰影，被告利用脆弱事主來滿足一己私欲，對事主及家庭均造成嚴重影響，遺留下困惑和苦痛，被告因本案還押後，母親再難以照顧事主，一度交由外婆照顧，更令事主感到被遺棄，加劇其恐懼及情緒壓力。陳官引述年初創傷報告指，事主受害後影響深遠，有自殺自殘念頭，需要接受治療。陳官驚訝母親上月曾撰文指出，被告因本案還押後事主感到傷心，現已回復愉快心情，陳官質疑若母親意欲說明事主未受傷害的話，陳官會毫不猶豫拒絕說法。

陳官再引述精神科及心理報告指，被告沒有流露一絲悔意，重犯機會屬中等偏低。陳官終以15年監禁為各項強姦罪量刑起點，認罪扣減三分一，連同非禮罪部份刑期分期執行，共囚14年半。

案件編號：HCCC396/2024
法庭記者：陳子豪

