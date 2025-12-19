大埔宏福苑五級火｜機管局：機場同業共捐款逾2000萬元予政府援助基金 幫扶受影響居民
大埔宏福苑發生五級大火，造成重大人員傷亡。香港國際機場同業全力支援受大埔宏福苑火災影響的居民，多間機構及員工熱心捐贈，共籌得善款超過2,000萬港元。所有善款將捐予政府成立的「大埔宏福苑援助基金」。
參與機構包括國泰集團、香港航空有限公司、大灣區航空有限公司、香港空運貨站有限公司、機場管理局、亞洲空運中心、機場保安有限公司、香港飛機工程有限公司、環亞集團、中航明捷航空服務有限公司、香港國際機場服務控股有限公司、環美航務、香港商貿港有限公司、香港商用航空中心、敦豪空運（香港）有限公司、LSG Sky Chefs Hong Kong Limited及香港民用航空事業職工總會等等。
