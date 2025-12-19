香港國際航空學院設機艙總裝課程 校長李天柱：中學畢業具適當英文水平即可報讀

香港國際航空學院與法國Elior Group SA開辦機艙總裝課程，提供維修及裝拆飛機零件的實際操作培訓。香港國際航空學院校長李天柱今早(19日)接受電台訪問時表示，一架商用客機的壽命普遍約為25年。目前全球約有3萬至4萬架飛機正在營運，意味著每年便有約800至1000架飛機需要退役，現時飛機退役市場主要集中在美國和內地。

系統化培訓取代傳統師徒制 職業前景明朗

為應對行業發展，航空學院將開設全新的飛機工程培訓中心。李天柱強調，新課程設計有別於過往依賴「跟師傅」邊做邊學的傳統模式，將為學員提供「有系統的、有更多實習機會」的專業培訓。課程初期主要面向在職的飛機維修人員，但未來將開放予公眾及有志入行的年輕人。

李天柱補充，香港作為國際航空樞紐，香港國際機場是其中最繁忙的機場之一，要維持機場發展，要有穩定的航空人才供應鏈；根據波音公司的預測，未來20年全球將需要額外71萬名飛機維修人員，人才需求極之龐大。他特別鼓勵年輕人入行，指飛機維修的入行門檻不高，中學畢業並具備適當英文水平即可報讀。學員可從基礎的維修員起步，通過持續培訓和考取專業牌照，逐步晉升為飛機工程師。

飛機拆解是專業技術 每個零件皆有「履歷」

李天柱續稱，拆解出來的許多零部件有可能用於其他飛機上，因此拆解過程必須極其謹慎，確保部件不受任何損壞。他強調每一個與飛行安全相關的部件，都有其獨立的序列號（Serial Number），必須能夠追溯其完整的維修歷史記錄，才能確保它能被安全地重用。他又稱，希望將來香港可以做到在飛機部件交易及認證中心。

他透露，目前學院已設有一個由真實飛機改裝而成的培訓機艙，讓學員在真實環境中學習拆解及維修各樣系統，為未來行業發展做好準備。