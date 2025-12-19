香港航空學院開辦機艙總裝課程 助飛機維修員掌握理論與實踐

香港作為國際航空樞紐，對航空專業人才需求殷切。香港航空學院與法國Elior Group SA開辦機艙總裝課程，提供維修及裝拆飛機零件的實際操作培訓，吸引新血及有經驗的資深維修人員報讀，他們接受《星島》專訪時均表示，課程不僅有助提升專業技能，更有助飛機維修員掌握理論與實踐。

學員可在真實飛機上動手操作

香港國際航空學院飛機工程培訓主管曾煜本表示，課程旨在讓學員掌握飛機維修所需的基本技能，包括機艙設施的拆解與組裝，如座椅、隔板、洗手間及廚房等。另外，課程借鑒法國訓練模式，同時結合本港航空公司需求，計劃在明年推出為期2至3個月的正式課程，屆時將採用分階段教學形式，結合技術理論與實操訓練，「很大的一個亮點，是我們的學員可以在真實飛機上動手操作」。

初期涵蓋座椅等易於拆卸設施訓練 逐步進階至較複雜設備

曾煜本透露，課程初期將涵蓋座椅、行李架等易於拆卸設施的基礎訓練，之後亦逐步進階至較複雜的設備，包括洗手間及機身結構，「透過反覆的實操練習，學員完成課程後，能夠獨立完成標準的機艙設施拆解工作，無需在導師監督下工作」。

他補充，課程的考核將結合理論知識的筆試、與真實的拆解實操評估。入學標準亦將明確劃分，根據技能水平分組，為新手設立初級班，為有經驗的技師設立進階班。

學員 : 課程讓我有很多真正操作機會

課程學員、現為飛機維修實習生的何峻瑋表示，童年時便對飛機充滿興趣，亦因這份熱情驅使他選擇就讀飛機維修專業課程，並在廣州一所學院完成大學學業。他提到，大學期間，主要學習理論知識，但就缺乏實際操作經驗，故決定報讀香港航空學院的相關課程，「能夠進入這一行，圓了我的夢想，這個課程讓我有很多真正的操作機會」。

今年7月才入行的何峻瑋笑稱，自己是「藍天新血」，目前已投入課程，認為安排緊湊，「每天上午9點開始，差不多至下午5點」，但不覺得辛苦。在課程中，他最感興趣的是設備拆解，「看起來簡單，例如拆座椅、行李架，但實際操作起來郤充滿難度，需要不斷請教師傅。」他又指，這個課程安排亦十分符合他喜歡動手探索的性格，「就係鍾意拆下嘢」。

另一學員、擁有逾10年經驗的資深飛機維修員楊偉聰分享指，課程讓他對飛機結構有更深入的理解。他表示，作為飛機維修員，其工作主要集中在跑道附近的快速檢查及臨時維修，但就較少涉及長時間拆解或處理更複雜的內部結構。

談及參加課程的原因，楊偉聰表示，工作多年後希望能「溫故知新」，重新學習一些已成習慣的操作，並希望加強實際操作，提升日常工作效率。他特別提到，平日外勤工作多集中於跑道旁的快速檢修，很少深入接觸機身結構，直言「呢個課程可以自我增值」。

記者 謝宗英

攝影 盧江球

