聖誕交通一文睇｜平安夜下午2時中環開始封路 港鐵加強服務 大部分鐵路綫通宵行駛

聖誕新年假期將至，港鐵宣布，為方便市民於聖誕及新年期間出行，由12月19日起至明年1月4日，加強東鐵綫、港島綫及迪士尼綫列車班次。高速鐵路（香港段）亦會加開來往香港西九龍站及福田站的班次。平安夜及除夕當日，大部分鐵路綫及部分輕鐵綫將通宵行駛，並自下午開始加強服務。港鐵亦會配合除夕羅湖口岸的服務安排，延長當晚東鐵綫來往羅湖站的過境列車服務。

聖誕交通一文睇｜運輸署：中環平安夜下午開始封路

運輸署提醒市民，中環將於12月24日下午2時開始實施封路，相關巴士站、公共小巴站、的士站及泊車位將暫停使用。視乎實際情況，警方或會分階段進一步擴大中環一帶的封路範圍。行經受影響地區的巴士及專線小巴路線或需臨時改道、暫停服務及相應調整車站安排。

港鐵聖誕新年期間加密班次

港鐵表示，由12月19日起，東鐵綫將於星期五、六、日及公眾假期加密早上及傍晚時段的列車班次，南行及北行班次均會較平日頻密。港島綫亦會於部分日子傍晚時段加強服務。因應假期期間前往主題樂園的市民較多，迪士尼綫將在晚上散場時段加密班次。

為配合乘客乘搭早班機外遊，機場快綫將於12月22日至24日在香港站提早開出頭班車。機場快綫亦會於12月24日、28日、31日及1月1日晚上延長服務時間，尾班車較晚由博覽館站開出，以便利在亞洲國際博覽館參加活動的乘客。

港鐵公司經與內地鐵路部門商討後，高速鐵路（香港段）將在12月20日至1月3日期間，於周末、平安夜、除夕及部分公眾假期日子加開來往香港西九龍站及福田站的班次，每日最多加開十三對列車，以方便跨境旅客。

平安夜及除夕港鐵通宵服務

為配合乘客於平安夜及除夕的出行需求，港鐵本地鐵路綫（機場快綫及迪士尼綫除外）將於下午3時起逐步加強列車服務，提早行駛晚上繁忙時段班次。

平安夜及除夕當晚，本地鐵路綫（機場快綫、迪士尼綫及東鐵綫來往羅湖及落馬洲站除外）及七條輕鐵路綫將通宵行駛，包括505、507、610、614P、615P、706及751號。迪士尼綫會配合樂園活動，於除夕延長服務至凌晨2時。港鐵巴士506、K51及K54A綫則會於平安夜及除夕延長服務時間。

平安夜期間，公共交通重點服務調整還包括：

- 五條特別巴士路線（九巴第N43、N64P、N71、N243及N272號線）會於12月25日凌晨提供服務；九龍及新界區12條九巴路線會延長服務時間；及

- 九龍三條及新界一條專線小巴路線會延長服務時間。

除夕東鐵綫延長羅湖過境列車服務

特區政府與深圳市政府已商討延長除夕的關口服務時間，並上報國家口岸部門審批。港鐵將配合羅湖口岸的服務安排，相應地延長東鐵綫來往羅湖站的過境列車服務，詳情稍後公佈。東鐵綫來往落馬洲站的列車則維持原有服務時間。

除夕當晚，啟德體育園將有跨年演唱會舉行，屯馬綫會在午夜後演唱會散場時加強服務。港鐵公司提醒參與跨年活動的乘客留意東鐵綫過境列車服務的時間，過境旅客須預早為行程作出安排。

港鐵公司預計假日期間客流較多，而大型活動散場時車站亦會非常繁忙。港鐵呼籲乘客留意車站廣播及標示，遵從現場職員指示，保持忍讓和耐心等候，並為行程預留充裕時間。公司會密切監察各鐵路綫的運作情況，如有需要將適時調整，致力維持服務暢順。