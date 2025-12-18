Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

食環署元朗搗無牌凍房拘一人 檢總值80萬​元冰鮮家禽、冷藏豬肉

食環署昨晚（17日）在元朗八鄉搗破一個無牌凍房，拘捕一人，就涉嫌經營無牌凍房作出檢控，食環署元朗區環境衞生辦事處高級衞生督察（環境衞生）李浩寧表示在該處所檢獲約10,596公斤附有衛生證明書的冰鮮家禽及冷藏豬肉，將當中約272公斤因儲存不當，而不能食用的冰鮮家禽銷毀，總值80萬港元。

李浩寧表示，根據《食物業規例》，經營無牌涷房一經定罪，最高可判處5萬元並監禁6個月。

被問到走私的肉的出處及有否流出市面時，李浩寧表示，本次走私的肉當中包含內地供港的冰鮮禽肉，和外地輸入的冷藏豬肉，有關檢獲的肉類已經即時封存，並會繼續追查該無牌涷房的肉類流向，已將相關情報與日常巡查結合，預防相關肉類於市面出售。如發現沒有合法證明文件或不適合食用的凍肉於市面出售，食環署會根據《公共衛生及市政條例》將其檢取及銷毀，確保不會流入市場。

食環署元朗區環境衞生辦事處高級衞生督察（環境衞生）曾家樂強調，食環處會繼續採取嚴厲執法行動，以保障食物安全及市民健康。他亦指這次行動運用無人機協助搜集和調查證據，大幅擴展覆蓋範圍及監察成效。曾家樂亦提醒市民，若發現懷疑非法食物業活動，可致電熱線2868 0000舉報。

