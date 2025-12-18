Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

人才辦今年舉行12場招聘會 陳海勁 : 明年3月辦全球人才高峰會周 促進海內外人才交流

社會
更新時間：17:15 2025-12-18 HKT
發佈時間：17:15 2025-12-18 HKT

香港人才服務辦公室今日（18日）舉辦求職主題研討會，協助來港人才了解薪酬趨勢及招聘甄選技巧。人才辦今年已舉辦16場有關求職、就業及創業的主題研討會，並先後與業界合辦12場線上線下招聘會，致力協助人才就業，落戶香港。

明年3月舉辦全球人才高峰會周  促進海內外人才交流

人才辦總監陳海勁表示，人才辦明年會繼續舉辦招聘會、專題研討會、工作坊和共融活動支援來港人才，並於明年3月舉辦全球人才高峰會周，促進海內外人才交流，積極打造香港成為國際高端人才集聚高地。

人才辦早前聯同合作夥伴合辦創新香港—國際人才嘉年華2025秋季招聘會，協助求職人才與僱主對接，同時設置展位，回應人才查詢。政府新聞處
人才辦早前聯同合作夥伴合辦創新香港—國際人才嘉年華2025秋季招聘會，協助求職人才與僱主對接，同時設置展位，回應人才查詢。政府新聞處

12場招聘會聚焦創新科技、金融、航運和貿易等香港重點發展領域，共超過20萬人次參與，成功讓國際人才與本地僱主對接，協助他們順利在港開展事業。

當中4場為線上招聘會，讓全球人才能不受地域或時區限制，與本地企業直接交流，了解香港職場情況，探索香港發展機會，加強他們來港發展的信心。4場活動累計收到超過16 600份履歷表，僱主與人才直接交流的面談環節共錄得超過21 000次對話。參與人才主要來自內地、英國、德國、瑞士、美國、加拿大、新加坡、馬來西亞及澳洲等。各參加企業與人才均肯定活動的成效，表示有意繼續參加。

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
上環4刀匪當街搶劫10億日圓 持現金篋內地男逃至地鐵站外被捕
01:08
上環搶劫案．內情曝光│4刀匪當街搶劫10億日圓 持現金篋內地男逃至上環港鐵站外就擒
突發
1小時前
被逼向「當年性侵她的人」敬茶！港女婚宴放負引爆恐怖真相 當事人現身告白：「我可以點啫？」｜Juicy叮
被逼向「當年性侵她的人」敬茶！港女婚宴放負引爆恐怖真相 當事人現身告白：「我可以點啫？」｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
房間被迫長年做「親戚賓館」 港女1招大反擊阿媽嬲爆 半年後竟有意外收獲｜Juicy叮
房間被迫長年做「親戚賓館」 港女1招大反擊阿媽嬲爆 半年後竟有意外收獲｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
遊日注意｜旅遊KOL教便利店1招散銀兌紙幣 網民轟做法不妥 日媒呼籲可這樣做…
遊日注意｜旅遊KOL教便利店1招散銀兌紙幣 網民轟做法不妥 日媒呼籲可這樣做…
旅遊
2025-12-17 18:00 HKT
呂慧儀急澄清袁文傑離巢《愛．回家》：只是劇情需要 劇透冬至團圓戲
01:36
呂慧儀急澄清袁文傑離巢《愛．回家》：只是劇情需要 劇透冬至團圓戲
影視圈
18小時前
「周星馳夢中情人」情路崎嶇 曾戀張藝謀一原因分手 歷盡滄桑與老公甜蜜放閃
「周星馳夢中情人」情路崎嶇 曾戀張藝謀一原因分手 歷盡滄桑與老公甜蜜放閃
影視圈
8小時前
李修賢與蔡國權有密切關係？揭好友車禍後不為人知的痛苦：上天真的很捉弄人！
李修賢與蔡國權有密切關係？揭好友車禍後不為人知的痛苦：上天真的很捉弄人！
影視圈
9小時前
吳千語婚姻有暗湧？自爆與老公關係疏離：很久不見忘記了 施伯雄因一事嘆噩夢又開始
吳千語婚姻有暗湧？自爆與老公關係疏離：很久不見忘記了 施伯雄因一事嘆噩夢又開始
影視圈
6小時前
《愛回家》當紅小生又失控？突向力捧小花舉中指兼狂喊cut 女方怒睥反應勁無奈
《愛回家》當紅小生又失控？突向力捧小花舉中指兼狂喊cut 女方怒睥反應勁無奈
影視圈
23小時前
宏福苑五級火｜政府：向受影響業主發放每年15萬元租金補助 業主及租戶獲發5萬元搬遷補助
宏福苑五級火｜政府：向受影響業主發放每年15萬元租金補助 業主及租戶獲發5萬元搬遷補助
社會
8分鐘前