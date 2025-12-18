航空工程培訓中心使用已退役空中巴士切件作教材 目標未來1至2年招收300本地學生

香港國際航空學院與法國航空服務公司 Elior Group 合作，啟動航空工程培訓中心。香港國際航空學院校長李天柱今日（18日）表示，很高興能夠促成今次合作，形容已進入「起步階段」。他期望中心可培訓更多具備安裝及拆卸技術的人員，助力本港成為亞洲首個飛機部件處理及交易中心。

目標未來1至2年招收300名本地學生

李天柱引用波音公司早前預測稱，未來20年全球航空業需要大量維修技術人員，期望有更多年輕人加入航空業，支持行業發展。他透露，中心課程將包括理論及實戰訓練，涉及機艙組裝等，上周舉辦試驗班，更由法國方面派導師來港教授本地導師。課程初時收生目標會以本地的在職人士為主，目標在未來1至2年招收300名本地學生，未來亦計劃培訓內地及東南亞的學生。他預計本地的維修公司會積極參與，派員接受培訓。

李天柱又提到，飛機工程訓練中心另一目標，是培訓更多具備安裝及拆卸技術的人員，若將來有公司來港設立有關飛機部件回收及交易服務，本港可提供延續性的技術人員，有助將香港打造成為亞洲首個飛機部件處理及交易中心，鞏固航空樞紐地位。

另外，李天柱續指，中心使用已退役空中巴士A319部分切件作為教材，供學生實戰，讓他們學習安裝及拆裝飛機。

記者：謝宗英

攝影：盧江球