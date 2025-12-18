Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

香港國際航空學院成立航空工程培訓中心　推動本港成亞洲飛機工程回收零件貿易中心

社會
更新時間：14:17 2025-12-18 HKT
發佈時間：14:17 2025-12-18 HKT

香港國際航空學院宣布，將與一間法國的航空服務公司合作開辦飛機部件處理的課程，並成立航空工程培訓中心。行政長官李家超致詞時表示，有信心培訓中心可推動香港成為亞洲飛機工程回收零件貿易中心。

李家超：打造香港成飛機部件處理及交易中心  可帶動相關產業發展

香港國際航空學院今日（18日）與法國航空服務公司 Elior Group Derichebourg Aeronautics Services合作，啟動航空工程培訓中心。李家超出席啟動儀式時指，今次合作，標誌著香港在成為亞洲首個飛機部件處理及交易中心的道路上邁出重要一步。航空工程培訓中心首期課程將於明年首季推出，後續亦會開設更多課程。

李家超又指，相關公司在飛機工程、拆解等領域擁有國際專業知識；而香港國際航空學院是世界領先的民航培訓機構，已培訓接近40萬名學員。

李家超補充稱，將香港打造成飛機部件處理及交易中心，相信能夠創造更多高價值、高技能及更好待遇的就業機會，帶動貿易保險、金融等相關產業發展。

Elior Group三大原因選擇香港作為進軍亞洲起點

Elior Group主席兼行政總裁Daniel Derichebourg 表示，公司選擇香港作為進軍亞洲的起點，主要基於三大原因，包括香港的戰略地理位置、優越的營商環境，以及與中國內地的緊密聯繫。

Derichebourg指，這些優勢使香港成為航空業發展的理想基地。他強調，培訓中心將能培育具備必要技能的專業人才，為航空業的持續發展奠定堅實基礎，「香港不僅是亞洲的國際樞紐，更擁有世界級的法律制度和營商環境。透過培訓中心，我們能夠培養新一代航空工程專才，支撐整個航空產業鏈的長遠發展。」
 

記者：謝宗英

攝影：盧江球

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
上環四賊匪劫找換店10億日圓 一男子被捕
00:43
上環四賊匪劫找換店10億日圓 一男子被捕
突發
4小時前
被逼向「當年性侵她的人」敬茶！港女婚宴放負引爆恐怖真相 當事人現身告白：「我可以點啫？」｜Juicy叮
被逼向「當年性侵她的人」敬茶！港女婚宴放負引爆恐怖真相 當事人現身告白：「我可以點啫？」｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
遊日注意｜旅遊KOL教便利店1招散銀兌紙幣 網民轟做法不妥 日媒呼籲可這樣做…
遊日注意｜旅遊KOL教便利店1招散銀兌紙幣 網民轟做法不妥 日媒呼籲可這樣做…
旅遊
21小時前
呂慧儀急澄清袁文傑離巢《愛．回家》：只是劇情需要 劇透冬至團圓戲
06:45
呂慧儀急澄清袁文傑離巢《愛．回家》：只是劇情需要 劇透冬至團圓戲
影視圈
15小時前
李修賢與蔡國權有密切關係？揭好友車禍後不為人知的痛苦：上天真的很捉弄人！
李修賢與蔡國權有密切關係？揭好友車禍後不為人知的痛苦：上天真的很捉弄人！
影視圈
6小時前
《愛回家》當紅小生又失控？突向力捧小花舉中指兼狂喊cut 女方怒睥反應勁無奈
《愛回家》當紅小生又失控？突向力捧小花舉中指兼狂喊cut 女方怒睥反應勁無奈
影視圈
20小時前
「周星馳夢中情人」情路崎嶇 曾戀張藝謀一原因分手 歷盡滄桑與老公甜蜜放閃
「周星馳夢中情人」情路崎嶇 曾戀張藝謀一原因分手 歷盡滄桑與老公甜蜜放閃
影視圈
5小時前
中國據報成功打造EUV光刻機原型 被形容為「中國曼哈頓計劃」
中國據報成功打造EUV光刻機原型 被形容為「中國曼哈頓計劃」
商業創科
6小時前
騙徒扮單身舊識 七旬婆婆墮網戀耗盡棺材本 再借子女親友失逾$400萬
騙徒扮單身舊識 七旬婆婆墮網戀耗盡棺材本 再借子女親友失逾$400萬
突發
17小時前
每日雜誌｜高質品牌持續擴張 兩餸飯重擊傳統食肆 《星島》調查45間兩餸飯店 高低價差達14元
每日雜誌｜高質品牌持續擴張 兩餸飯重擊傳統食肆 《星島》調查45間兩餸飯店 高低價差達14元
社會
6小時前