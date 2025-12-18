香港國際航空學院成立航空工程培訓中心　推動本港成亞洲飛機工程回收零件貿易中心

香港國際航空學院宣布，將與一間法國的航空服務公司合作開辦飛機部件處理的課程，並成立航空工程培訓中心。行政長官李家超致詞時表示，有信心培訓中心可推動香港成為亞洲飛機工程回收零件貿易中心。

李家超：打造香港成飛機部件處理及交易中心 可帶動相關產業發展

香港國際航空學院今日（18日）與法國航空服務公司 Elior Group Derichebourg Aeronautics Services合作，啟動航空工程培訓中心。李家超出席啟動儀式時指，今次合作，標誌著香港在成為亞洲首個飛機部件處理及交易中心的道路上邁出重要一步。航空工程培訓中心首期課程將於明年首季推出，後續亦會開設更多課程。

李家超又指，相關公司在飛機工程、拆解等領域擁有國際專業知識；而香港國際航空學院是世界領先的民航培訓機構，已培訓接近40萬名學員。

李家超補充稱，將香港打造成飛機部件處理及交易中心，相信能夠創造更多高價值、高技能及更好待遇的就業機會，帶動貿易保險、金融等相關產業發展。

Elior Group三大原因選擇香港作為進軍亞洲起點

Elior Group主席兼行政總裁Daniel Derichebourg 表示，公司選擇香港作為進軍亞洲的起點，主要基於三大原因，包括香港的戰略地理位置、優越的營商環境，以及與中國內地的緊密聯繫。

Derichebourg指，這些優勢使香港成為航空業發展的理想基地。他強調，培訓中心將能培育具備必要技能的專業人才，為航空業的持續發展奠定堅實基礎，「香港不僅是亞洲的國際樞紐，更擁有世界級的法律制度和營商環境。透過培訓中心，我們能夠培養新一代航空工程專才，支撐整個航空產業鏈的長遠發展。」



記者：謝宗英

攝影：盧江球