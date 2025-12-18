JPEX案｜3男涉洗黑錢及妨礙司法公正 將轉介區院審理 准保釋明年1月再訊

虛擬貨幣交易平台JPEX涉詐騙案，警方至今檢控16人，其中3男分別涉嫌「洗黑錢」約779萬元、處理懷疑屬犯罪得益的勞力士手錶和現金，以及處置涉案單位內的物品等。3男分3案、被控共3項洗黑錢罪和2項妨礙司法公正罪，案件今於東區裁判法院再提訊，他們暫毋須答辯，控方將轉介案件至區域法院處理，其中1人押後至明年1月8日在區域法院提訊，其餘2人則押後至明年1月16日在東區法院再訊、以待控方準備轉介文件，期間3人續准保釋。

余冠霖明年1月8日區院提訊

3名被告分為27歲學生余冠霖、30歲黃梓健及30歲技術員鄧志沖。

余冠霖被控2項洗黑錢罪，指他於2023年8月20日至12月20日在香港知道或有合理理由相信一個富融銀行帳戶內共約540萬元、及一個眾安銀行帳戶內共約239萬元為從可公訴罪行的得益，而仍處理上述財產。控方今申請余冠霖的案件轉介至區域法院處理，獲法庭批准，案件將於明年1月8日在灣仔區域法院提訊。

黃梓健獲准保釋至下月等候轉介區院文件。汪旭峰攝

鄧志沖准保釋下月再訊。汪旭峰攝

控方亦會將黃梓健和鄧志沖的案件轉介至區域法院，今申請押後至明年1月16日再訊，期間準備轉介文件。

黃梓健與鄧志沖下月再訊待轉介文件

黃梓健被控1項作出傾向並意圖妨礙司法公正的行為罪，指他於2023年9月24日至25日在香港連同另一名稱為「盧哥」的人士意圖妨礙司法公正，而作出一連串有傾向妨礙司法公正的作為，即處置長沙灣青山道483D-E號1樓處所內的某些物品，以妨礙及阻撓有關當局的調查及相關法律程序。

鄧志沖被控1項作出傾向並意圖妨礙司法公正的行為及1項洗黑錢罪，指他於2023年9月28日處置及銷毀長沙灣星匯居1座43樓某室內的某些物品或文件，以妨礙和阻撓有關當局調查及法律程序；及同年9月28日，知道一些總值約88萬港元的美元、人民幣及港幣現金、及兩隻總值約24萬元的勞力士手錶為犯罪得益，仍處理上述財物。

案件編號：ESCC2867-2869/2025

法庭記者：王仁昌