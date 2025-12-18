大埔宏福苑五級火｜政府援助基金累達38億元 共逾4600人入住安置單位

政府表示，截至周三（17日）中午，政府成立的「大埔宏福苑援助基金」已收到的外界捐款約35億元，連同政府投入的三億元啓動資金，基金總額約為38億元，會用在協助居民重建家園，是長期和持續的支援。

政府早前宣布從基金向每戶受影響家庭發放生活津貼，金額已由五萬元增至十萬元，截至周三已處理1 917宗個案；另外，就每名死者向家屬發放20萬元慰問金及五萬元殮葬金，截至周三已處理134宗個案。政府會陸續發放有關款項。

社署社工已接觸超過1 980個受影響住戶，為超過4 900名居民提供「一戶一社工」服務。社署會與受影響住戶保持聯繫，為他們提供一切所需協助，並全力支援政府的善後工作。

截至周三上午，共有632名居民仍居於民政及青年事務局協調的酒店房間、548名市民仍居於青年宿舍／營舍；另有3 439名居民現居於房屋局的過渡性房屋、房協項目或屯門寶田中轉房屋的單位。

目前能夠用於較長期安置受影響居民的單位尚有一千多個，供應足夠。位於不同區域的過渡性房屋和房協項目目前仍可提供約400個單位。此外，位於屯門的寶田中轉房屋及位於啟德的「啟航1331」，共有約900個單位供應。

此外，房屋局和運輸署持續與各營運機構和公共運輸服務營辦商緊密協調，加派車輛和人手，支援入住各區過渡性房屋和房協項目的受影響居民，照顧他們的出行需要。其中，大埔善樓已增設居民巴士服務NR540往返大埔墟站，以及穿梭巴士服務往返善樓、大埔中心及雅麗氏何妙齡那打素醫院；大埔策誠軒則加強往返大埔墟站的居民巴士NR50的服務；元朗新田部屋已增設居民巴士NR976的輔助服務往返大埔墟站。

政府與資訊科技業界構建的物資捐獻網上平台繼續運作，團體及市民可於平台登記可捐贈的物資。政府至今共收到超過1 900個登記，其中約三成由機構提出，而餘下的由市民個人提出。已登記可捐獻物品種類涵蓋食品及飲品、衣物、日常生活用品、寢具、電器等多個類別。政府正透過相關政策局、政府部門和服務團體掌握居民的實際需要後進行物資配對工作，以便陸續把適用物資派送往有需要的地點。至今已有超過25 000件涵蓋不同類別的物資配送至多個地點。物資配對和分發工作會持續進行。

房屋局獨立審查組和房屋署會繼續派員於宏福苑協助移除部分受災樓宇的棚架、棚網等，以配合警方蒐證。