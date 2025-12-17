Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

聖保祿醫院45歲女病人感染退伍軍人病 中心不排除屬院內感染

社會
更新時間：22:03 2025-12-17 HKT
發佈時間：22:03 2025-12-17 HKT

衞生署衞生防護中心早前公布一宗涉及一名45歲女病人的退伍軍人病個案，今日（17日）因應進一步調查結果，不排除病人屬院內感染個案的可能性，已指示涉事的聖保祿醫院徹底消毒相關樓層的供水系統，暫時沒有其他入住同一樓層的病人出現退伍軍人病徵。

女病人因自身疾病於12月6日病逝

涉事女病人有長期病患及免疫力弱，於11月19日因自身疾病入住聖保祿醫院一間單人病房接受治療，並於11月26日出院。她於11月28日因自身疾病再度入住該院。她入院後出現發燒，胸部X光片亦顯示她有肺炎徵狀。她於12月2日採集的呼吸道樣本對嗜肺性退伍軍人桿菌血清1型呈陽性反應。病人其後情況轉差，並因自身疾病於12月6日病逝。

由於病人在潛伏期內曾分別在社區活動及入住聖保祿醫院，中心已對其住所及聖保祿醫院進行環境調查，以查找感染源頭。中心於12月5日聯同機電工程署到該院採集水及環境樣本。在她於11月19日至26日期間入住的樓層的病房共採集了24個水樣本，經中心公共衞生化驗服務處化驗後，其中16個樣本經化驗後對嗜肺性退伍軍人桿菌血清1型呈陽性反應，濃度為每毫升0.9至7.3個菌落形成單位，高於醫院高風險區供水系統的行動水平（即每毫升0.1個或以上菌落形成單位）。另外12個環境樣本則全部呈陰性反應。

中心亦已在病人的住所採集水及環境樣本，相關化驗工作仍在進行。

綜合病人的留醫時間、發病日期及初步化驗結果，中心現階段不排除該個案屬院內感染的可能性。

同一樓層28名病人進行醫學監察  未有發現退伍軍人病個案

病人沒有家居接觸者。中心已對自11月中起入住同一樓層的28名病人進行醫學監察，目前未有發現退伍軍人病個案，他們全部均已出院。

聖保祿醫院已關閉和停用涉事樓層的病房，並會按中心指示徹底消毒該樓層的供水系統。調查仍在進行中。中心已向醫院提供健康及醫學監察建議，並會繼續密切監察措施執行情況及進行流行病學調查。

退伍軍人桿菌可存在於多種環境，尤其適合在攝氏20至45度的溫水生長。它可存活在不同水源環境，如水缸、冷熱水系統、冷卻水塔、按摩池、噴水池、加濕器和家居呼吸道醫療器材等。病人有機會因吸入人工製水系統釋出受污染的水點和霧氣而受感染。在處理花園土壤、堆肥和培養土時亦可能受感染。

