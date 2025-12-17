公益慈善研究院與馬會助力激發香港青少年 39名師生見證「締造未來」號火箭發射

公益慈善研究院與香港賽馬會慈善信託基金聯合捐贈的「締造未來青少年創新發展項目」取得重要階段性成果。39名香港師生於12月10日親身前往酒泉衛星發射中心附近的東風商業航天創新試驗區，見證一枚鐫刻「締造未來」字樣的火箭成功發射，並將9顆衛星順利送入預定軌道。

香港師生親歷火箭發射 激發航天夢想

該計劃由公益慈善研究院與香港賽馬會慈善信託基金聯合捐贈，中國宋慶齡基金會主辦，香港青年協會作為策略夥伴，致力培育兼具家國情懷與國際視野的香港創新科技青年人才。

公益慈善研究院主席黃嘉純表示，「締造未來」號火箭發射對香港青少年而言，是一次極具震撼力的體驗。親眼見證國家的航天成就，有助於香港青少年將科技進步與個人理想緊密結合，激發他們的探索創新精神。

在為期5日的研學行程中，學生們除了聆聽航天領域頂尖科學家的專題講座並進行交流，亦前往嘉峪關關城、懸臂長城以及長城第一墩進行了文化考察。佛教葉紀南紀念中學的劉柏豪分享指，親眼見證火箭騰空，震撼人心、畢生難忘，讓他切身感受到航天夢想的熾熱情懷。九龍真光中學的楊芷蕾亦表示，這次旅程為她的未來發展開啟了全新的可能性，認識到航天事業所涵蓋的領域遠比想像中廣闊，可將數學、物理和藝術方面的興趣與航空航天相結合。

弱勢青少年首次內地交流 擴闊視野

是次交流團中，包括9名來自賽馬會「凝伙」計劃兒童之家的弱勢青少年。該計劃是全港首個且規模最大、支援住宿照顧的兒童及青少年。對其中大部分學生而言，這是他們首次乘飛機前往內地參觀。

來自兒童之家的一位學生表示，過去只能在電視上看到的火箭發射場景，如今能親臨現場見證，深感榮幸。透過航天專家的講座，他深切體會到航天員為國奉獻的艱辛與偉大，為國家做出的卓越貢獻，並激勵他積極追尋自己的職業夢想，對未來人生道路滿懷盼望。