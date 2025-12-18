多重身份賦予港鐵獨特多面向社會價值 優質鐵路服務 建設社區 創造回報回饋社會

現任港鐵主席歐陽伯權對於過去近7年在港鐵的工作有深刻的體會，並以與這支專業團隊共事感到驕傲。藉着將於今年底卸任時刻，他總結任內的工作情況及作出展望。

全文如下 :

香港是個繁忙不息的城市。從清晨到深夜，人潮川流不斷，經濟活動暢通無礙，以其獨特的速度聞名於世。在這節奏背後，是一套完善、高效率的公共運輸系統，支撐着城市有序運轉。

鐵路是香港公共運輸的骨幹，每日承載數百萬市民的出行需求。港鐵網絡貫通全港各區，而高鐵及東鐵綫更連繫內地，大大促進香港與大灣區內其他城市的流通往來，是香港作為國際金融中心持續向前高速發展、融入國家發展大局過程中，不可或缺的城市基礎建設。

任內見證專業團隊的堅持

每日19小時的行車時間、8000多班列車平均達至99%以上的準點率，以及除了在9號或以上颱風部分路段停駛以外，基本上年中無休的服務，是港鐵對香港服務承諾的展現。專業嚴謹的維護、維修，是香港鐵路服務的基石。鐵路隨年月老化，資產保養維修方面工作亦越具挑戰。如果沒有完備的短、中、長期的維護、維修、和更新規劃，並配以相應的資源投放，資產質素下滑的情況在其他地方絶不罕見。在我任內，見證了港鐵的專業團隊對安全、質素和效率的堅持。無論是車站的前綫員工，到我深宵探訪於隧道為路軌、供電設施等爭分奪秒地進行檢查、修理的工程人員，以至平日不時交流和匯報的管理人員，都秉持以最高標準，服務乘客。

積極迎接創新科技浪潮

港鐵在香港肩負的角色遠不只於鐵路營運者。它是公共交通營運商，同時負責鐵路興建及資產維修；它是上市公司，大股東(現時持股量約75%)是特區政府；它持有政府給予的土地發展物業，但更大功能是透過釋放土地的價值，以籌措資金，興建和維護鐵路，並建構以鐵路為軸心的社區。這多重身份賦與港鐵獨特而多面向的社會價值 -- 既為香港締造和維持可持續的優質鐵路服務、建設社區，並為香港政府在內的股東創造價值。除了每年派發股息回歸庫房，公司亦撥出數十億元以提供各類乘車資助，回饋有需要的社群，再加上不同的社會服務項目，不負其社會使命。

我與港鐵團隊共事近7年 ，3年的疫情當中，我們沒有停下腳步。在應對疫情的同時，我們於公司內部進行變革，為未來的新項目和迎接創新科技的浪潮作好準備。現時，多項新鐵路項目正逐步按計劃落實興建，特別是北環綫項目，在團隊的破局思維下，正加緊推進；公司的財務團隊亦努力為龐大的資本需求，作好準備。我樂見由營運、建設，以至物業管理團隊都擁抱創新科技，例如智慧工程管控中心，就新一輪龐大鐵路項目提供了現代化和數碼化的流程、進度、品質和安全管理。

我期望港鐵的團隊繼續力臻完善、追求卓越，貢獻香港。我這數年能帶領港鐵服務香港，實與有榮焉。無論從理念、服務水平、經營模式，以至管治水平等各方面，港鐵都是一個值得香港珍視和引以為傲的機構。離任在即，我深信港鐵將繼續竭力以世界級服務貼心照顧市民所需，並以鐵路建設為香港發展發揮最大效益，為未來注入新動力，推動城市前行。

港鐵主席歐陽伯權