私隱公署發布應對濫用AI深偽指引 倡學校避免發布可清晰識別學生的相片影片

個人資料私隱專員公署發布《應對濫用人工智能深度偽造技術：給學校及家長的智慧錦囊》，為學校及家長提供實用建議，協助他們預防及處理涉及兒童及青少年的深偽技術事故，以保障個人資料私隱。

公署指，人工智能深度偽造技術日漸普及，而深偽技術可以利用影像、影片及錄音內的個人資料，模仿並替換某人的面貌、聲音或動作，令人信以為真。深偽技術存在被濫用的風險，例如被用於網絡欺凌、詐騙、偽造私密影像，以及捏造虛假訊息，可能對個人，特別是兒童及青少年造成傷害。

發表《錦囊》為學校及家長提供實用建議

鑑於兒童及青少年或會在不了解潛在法律後果的情況下，製作或分享惡意深偽內容，個人資料私隱專員鍾麗玲提醒，如果深偽技術被濫用，可能對其他人，尤其是兒童及青少年造成傷害。而他們甚或在不了解使用深偽技術可能會帶來法律後果的情況下，製作或分享惡意深偽内容。有見及此，公署發表《錦囊》，旨在為學校及家長提供實用建議，協助他們預防及處理涉及兒童及青少年的深偽技術事故，以保障兒童及青少年的個人資料私隱。

個人資料私隱專員公署發布《應對濫用人工智能深度偽造技術：給學校及家長的智慧錦囊》。盧江球攝

私隱專員強調，大部分現實世界的法律同樣適用於數碼世界。使用個人資料製作深偽内容，受《個人資料（私隱）條例》所規管。惡意使用深偽技術可能違反《私隱條例》的規定，甚至干犯其他刑事罪行，大家切勿以身試法。

建議學校定期為教職員提供網絡風險培訓

《錦囊》介紹常見的深偽技術種類，校內常見濫用深偽技術的類型，而為學校及家長提供的建議分為兩大部分，分別是如何預防濫用或製作惡意的深偽內容與保障個人資料私隱的建議，以及學校和家長應如何處理深偽事故。其中第一部分建議包括學校減少原材料：盡量避免發布可以清晰識別個別學生的相片或影片；限制查閱：只在內聯網、家長平台等系統分享學生的相片及影片及定期移除不再需要的內容；確保數據安全；制定應變計劃；及定期為教職員提供網絡風險培訓及為學生提供工作坊。家長在發布子女的相片或影片前則應「停一停，諗一諗」等。

由於濫用或惡意使用深偽技術所引致的事故中，可能涉及同學作為受害人、犯事者或兩者皆是，第二部分建議則包括學校應根據現有的學校政策或程序，例如危機處理或反欺凌指引（如適用）作出應對，應該優先考慮受影響同學的福祉，必要時尋求專業支援。當子女捲入濫用或惡意深偽事故，不論子女是受害人、犯事者或接收者，作為家長難免感到不知所措及困擾，建議家長及監護人以關懷及支持的態度作出回應。

記者：蔡思宇