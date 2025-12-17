「文明互鑑國際論壇2025」澳門開幕 為全球文明交流貢獻「澳門方案」

根據《星島環球網》報道，2023年，國家主席習近平鄭重提出全球文明倡議，倡導尊重世界文明多樣性、弘揚全人類共同價值、重視文明傳承和創新、加強國際人文交流合作。在2025年新年賀詞中，習近平重申中國願同各國一道，做文明互鑑的推動者。

文明交流互鑑既是歷史進步的動力，也是世界和平的紐帶，為全球文明注入強大動能，推動人類社會穩步朝著建設共同體、實現共同繁榮的偉大目標不斷邁進。

「文明互鑑國際論壇2025」澳門開幕

時間來到2025年12月16日，由澳門特別行政區政府主辦、文化局承辦，中國社會科學院中國歷史研究院支持的「文明互鑑國際論壇2025」在澳門開幕，為期兩天。全球近10個國家和地區約300名政府部門代表、國際組織代表、頂尖專家學者，圍繞「文明互鑑與傳承發展」這一核心主題，開展逾20場專題演講與學術交流。

本次論壇將舉辦地定在澳門，本身就極具深意。習近平總書記在慶祝澳門回歸祖國25周年大會暨澳門特別行政區第六屆政府就職典禮上發表重要講話強調，希望澳門「用好中西薈萃的文化優勢，促進國際人文交流，講好澳門故事、中國故事，打造中西文明交流互鑑的重要窗口」。

本次論壇舉辦之際，正值澳門歷史城區被列入《世界遺產名錄》20周年，賦予活動特殊的意義。12月15日，澳門特區政府文化局局長梁惠敏在接受媒體採訪時表示，此時舉辦首屆文明互鑑國際論壇，是國家結合澳門實際，支持其發揮中西文化薈萃特色，落實「一基地」建設和「兩個打造」的重要舉措。

澳門是歷史縮影 也預示世界未來

如今的澳門，被聯合國教科文組織評為「創意城市美食之都」，當選「東亞文化之都」，歷史城區被聯合國教科文組織列入《世界遺產名錄》，「演藝之城」「體育之都」建設持續推進，格蘭披治大賽車、澳門國際音樂節等品牌活動聲名遠揚。

澳門為什麼能取得這些舉世矚目的發展成就？在中國社會科學院學部委員、中國歷史研究院副院長李國強看來，「由南越文化、廣府文化和西方文化交匯融合而成的澳門文化，具有厚重性，呈現多元性，體現包容性。恰恰是多元文化共生共榮、圓融互動的文化態勢和文化格局，構成澳門充滿活力、永續發展極為重要的源頭活水。」

澳門是一個歷史的縮影，也預示著世界的未來。北京大學博雅講席教授錢乘旦就在演講中強調，到20世紀末，非西方國家的羣體崛起已勢不可擋，古老的文明獲得了新生，古老的國家恢復了信心，曾經被西方霸權扭曲的文明間的不平等關係被反轉。這也意味著，人們應該更多地思考古老文明的現代意義，用傳統的智慧去解決現代問題。

不同文明相互包容、互學互鑑 世界文明才更多姿多彩、生機盎然

當下，還有個別國家和地區信奉你輸我贏、贏者通吃的老一套邏輯，採取爾虞我詐、以鄰為壑的老一套辦法。正如香港中文大學（深圳）公共政策學院院長鄭永年指出的，西方在實現現代化之後，就撤去了自己爬上去的梯子，「不讓人家也爬上去」，從中體現出的就是西方現代化範式的主要特徵，即「排他性」。

然而，封上了別人的門，最終也會堵上自己的路。世界上不存在高人一等的「文明」，也不存在必然的文明衝突，不同文明只有相互包容、互學互鑑，才能使世界文明百花園更加多姿多彩、生機盎然。

回顧歷史，澳門一直就是這樣一個多姿多彩、生機盎然的地方。澳門特別行政區社會文化司司長柯嵐在本次論壇開幕式上表示，「澳門近五百年的歷史，正是中西文明和諧共生、共同發展的真實寫照。在這裏，沒有文明衝突，只有文化交融；沒有優劣評判，只有平等對話。」全國政協文化文史和學習委員會副主任吳志良也談到，自16世紀中葉開埠以來，澳門就成為了中西文明交匯的第一個長期性、深度化的「接觸介面」，從沒有發生一種文明對另一種文明的徹底征服或替代。

如今，眾多中外大家、名家在澳門濟濟一堂，積極投身全球文明對話，不僅碰撞出了智慧的火花，更為全球文明交流貢獻了最生動的「澳門方案」：人類只有相互溝通，互相學習，學人之長，補人之短，文明才能永存，世界才能永保和平。

始終散發著東西方文明交匯魅力的澳門，以無可辯駁的事實證明了「一國兩制」偉大構想的科學性、可行性和實踐性，也充分展現了開放包容、和而不同、美美與共的東方智慧。站在新的起點上，澳門將繼續以海納百川的姿態，迎接世界的目光，書寫中華文明開放包容的新篇章。

