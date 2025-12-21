Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

同你講故．多圖︱84年前香港淪陷「黑色聖誕」 展開三年零八個月黑暗歲月

社會
更新時間：11:00 2025-12-21 HKT
發佈時間：11:00 2025-12-21 HKT

聖誕節原是普天同慶的日子，人們佈置聖誕樹、交換禮物、舉辦派對、享用聖誕大餐，並欣賞璀璨燈飾等等。然而，84年前的這一天（12月25日），香港卻經歷了一個「黑色聖誕」，日軍在平安夜（12月24日）當天入侵香港島，由此展開三年零八個月至暗歲月。

這段悲痛歷史，需從1939年第二次世界大戰說起。1940年7月2日，日本在御前會議中訂立兩大國策：一是以日本為中心，建立涵蓋日本、偽滿洲國及汪精衛偽國民政府的「大東亞新秩序」；二是伺機執行「南進政策」，進軍東南亞及太平洋地區，也為後來侵佔香港埋下伏筆。

香港保衛戰︱18天傷亡慘重 英軍聖誕日投降

1941年12月8日清晨，日本發動太平洋戰爭，海空軍偷襲珍珠港。同日，日軍開始進攻香港，迅速攻佔新界並繼續向南推進，日機轟炸啟德機場及港九多處，為香港保衛戰揭開序幕。12月11日，英軍在新界和九龍之間的最主要防線「醉酒灣防線」失守，九龍與新界相繼淪陷，英軍司令莫德庇（C. M. Maltby）決定放棄九龍，命令英軍撤到香港島，兩軍展開了多天的隔岸炮戰。12月18日晚，日軍在砲火掩護下在港島北角及筲箕灣登陸，守軍包括駐港英軍、香港義勇防衛軍、香港華人軍團、加拿大陸軍等，與日軍在黃泥涌峽交戰，最終英軍敗退，防守港島的東部旅與西部旅聯繫被切斷，日軍還佔領了黃泥涌貯水池，切斷了英軍水源。

歷時18天的香港保衛戰，傷亡慘重，時任香港總督兼三軍總司令的楊慕琦，於12月25日下午宣布投降。當日正值聖誕節，因此被稱為「黑色聖誕」，香港由這日起正式淪陷。日軍隨即實施戒嚴與宵禁，香港展開三年零八個月的黑暗歲月。

淪陷初期︱發行軍用手票 強搶港人金錢

英軍投降後，香港一度陷入長達至少兩星期的無政府狀態，其間所有市政服務停止，交通停頓，醫療衛生服務亦被逼中斷，物資短缺。淪陷初期的數星期內，不少市民被逼變賣家產離開香港，部分人更因此傾家蕩產。日軍並進行「人口疏散」（又稱「歸鄉政策」），將香港大部分人口遣返中國內地，大批市民被強制離港，令香港人口從戰前的160萬銳減至60萬，並禁止香港市民藏有港幣及強逼兌換軍用手票，寫下香港史上最黑暗的一頁。

日佔時期︱姦淫擄獲毀民房 百廢待興破困局

日據時期的香港，市民飽受戰火蹂躪，生命朝不保夕 ，日軍種種掠奪，殺害無辜百姓，強姦婦女等暴行，令社會瀰漫着一片恐怖氛圍，超過四分之一民房毀於戰火，到處頹垣敗瓦，滿目瘡痍；工商百業癱瘓，居民生活困苦，度日如年。

日軍更拆除所有英國人豎立的雕像，並將主要街道及建築物改用日文名稱，如干諾道改為「住吉通」、德輔道易名「昭和通」、西環稱作「山王區」、太子道改為「鹿島通」等。香港動植物公園亦被改名為「大正公園」，並曾計劃興建香港神社，但未及建成戰爭便已結束。戰後公園恢復原貌。

抗日英雄︱東江縱隊港九獨立大隊 營救茅盾等知名作家

自1938年日軍進侵華南後，廣東境內的民間抗日游擊隊相繼湧現，奮起抗敵。當香港於1941年淪陷後，游擊隊更進入港九新界抗擊日軍，不少本地人士亦加入游擊隊，並於1942年2月組織成港九大隊。及至中國共產黨領導下的東江縱隊於1943年12月正式成立後，已易名的港九獨立大隊便成為其中一個分支。

港九獨立大隊組成後，積極對日軍發動攻勢，包括派遣短槍隊襲擊日軍據點、截擊日軍運輸隊伍，以及伏擊漢奸；又發動「紙彈戰」，到處派發抗日宣傳單張；更與東江縱隊護航大隊互相配合，除保護漁民及海上航道外，又破壞日軍的海上運輸，並以炸藥包、漁炮、手榴彈、短槍等武器攻擊日軍。

港九獨立大隊的其中一項重要任務是秘密營救滯留香港並被日軍搜捕的文化界人士，當中包括何香凝、廖承志、柳亞子、鄒韜奮、茅盾、司徒慧敏、鄧文釗等八百多人。此外，游擊隊亦從香港救出近百名歐美和印籍士兵，包括英籍軍官和美軍飛行員。港九大隊又成立「國際工作小組」，為盟軍提供日軍在港的活動情報，協助盟軍部署對日反攻作戰。

1945年8月15日︱日本投降 抗戰勝利

直至1945年8月6日與9日，美軍先後向廣島、長崎投下原子彈。日本大勢已去，昭和天皇裕仁於8月15日宣讀《終戰詔書》，宣布日本無條件投降。8月30日，英軍重返香港。9月1日，英國海軍少將夏愨宣告成立軍政府，由他本人出任首長兼三軍總司令，結束了日本在香港三年零八個月的統治。

