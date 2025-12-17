中九龍繞道︱鄧家彪指通車顯著便利東九龍居民 料22日上班日啟德路段或現輕微樽頸

中九龍繞道（油麻地段）將於本周日（21日）上午10時通車。屆時，從油麻地前往九龍灣的車程，將由繁忙時間約30分鐘大幅縮短至約5分鐘。九龍東立法會議員鄧家彪預計，真正考驗將出現在22日的上班日，西隧口及繞道進入啟德路段可能出現交通樽頸；九巴則表示，車費調整並非與收費隧道或道路掛鉤，因此不認為會構成加價壓力。

路政署主要工程管理處總工程師曾頌文今日（17日）在電台節目中表示，通車前數日將進行最後檢查，包括整條路線、隧道段及支路的雜物清理與安全確認，通車當日凌晨亦會再次檢查，確保路口及路牌指示清晰。署方將密切留意通車後路口指示牌是否充足，並視需要加強宣傳。

中九龍繞道︱隧道內裝有監測儀器確保空氣質素

曾頌文指，整條中九龍繞道全長4.7公里，其中3.9公里為雙程三線行車隧道。隧道通風系統於油麻地、何文田及啟德設有三座通風大樓，能有效排出空氣，並設有空氣淨化裝置，確保排放符合標準。隧道內亦裝有監測儀器，持續檢測空氣質素，維持隧道內外空氣質量良好配合。

照明方面，曾頌文表示隧道採用手動調節LED照明系統，兼具節能與環保效益，為減碳工作出力。

關於通車後如何監測沉降情況，曾頌文指出，工務工程的安全質量至關重要，在設計與施工階段已訂立預設指標，並透過施工期間的各監測點，確保周邊建築及管線安全均受控制。目前周邊監測數據平穩，無異常狀況，全部符合預設標準。通車後將繼續監測周邊環境，確保運作安全。

議員建議：東九龍機場巴士線改行繞道

鄧家彪在同一節目表示，中九龍繞道（油麻地段）開通，對九龍的發展具里程碑的意義。他認為效果不單在於經濟，更重要是大大便利市民快捷到九龍中甚至新界西機場，更可節省半小時的時間。

鄧家彪指出，目前僅油麻地段通車，效益僅發揮一半，待明年年底茶果嶺段完工，整條T6主幹道全面發揮分流作用後，才能作全面評估。他認為，現階段通車對改善東九龍商貿區交通擠塞未必有直接幫助，但對將軍澳及觀塘居民經繞道前往西九龍或新界西，則肯定更為省時便捷。他預料，真正考驗將出現在22日上班繁忙時間，屆時港島西隧口或進入九龍灣繞道的啟德路段，可能出現輕微樽頸。同時，預計未來將有更多車輛改用西隧過海，相關部門需留意及評估影響。

下周一起，將有8條專營巴士路線行經繞道，包括新增3條及調整現有5條路線，均於工作日繁忙時段提供服務。鄧家彪希望首季過後，能有更多巴士線於非繁忙時間全日行駛繞道，以提升交通效率與乘客體驗。他亦建議，往來黃大仙、觀塘及將軍澳的機場巴士線改行中九龍繞道，進一步節省前往機場時間，提升旅客及上班族的出行體驗。

巴士行走中九龍繞道不會構成加價壓力

九巴傳訊及公共事務部主管簡學悕表示，現階段僅於工作日繁忙時段安排巴士行經中九龍繞道，是為觀察通車初期的實際交通狀況，之後再逐步推進更多路線改行繞道。其中X6C線（啟德香港兒童醫院往返美孚）預計最快明年初改經中九龍繞道，令整體行車更暢順。至通車第二階段，將有更多巴士線行經繞道，公司會密切監察情況。

被問到更多路線行經繞道會否帶來長遠加價壓力，簡學悕強調，車費根據政府核准的車資等級表釐定，依路線組別及路程長短劃分，與是否行經收費隧道或道路無直接關聯。政府批准調整車費時會考慮一籃子因素，因此不認為行走中九龍繞道會導致加價壓力。

